Apasionado. Leandro Mulet no escatima en esfuerzos y pese a la falta de presupuesto sigue en acción en el TC.

Si hay una referencia de pasión y sacrificio en el TC es Leandro Mulet. Nacido en La Plata, Mulet (41) tiene una historia muy particular. Y es que es piloto, pero a la vez colabora como mecánico en su equipo y duerme en el camión que el mismo maneja rumbo a los autódromos. "Es una forma de vida. No tenemos demasiado presupuesto y por eso en el equipo hacemos bastantes sacrificios. De hecho, antes de San Juan fuimos a correr a Río Cuarto en el TC Pickup y desde ahí viajamos a Albardón. Hace dos semanas que no podemos volver a casa", dijo el carismático piloto de Dodge, quien ayer largó en primera fila pero debió abandonar en la vuelta 23.

Mulet duerme en los autódromos, en su camión, a la vez que en la estructura colaboran su papá y hasta su novia Vanesa, quien de hecho fue la encargada del cartel de lanzamientos en las detenciones en boxes.

"Somos unos apasionados por el TC, como también del motociclismo. Aunque lo de las motos ahora para mí es una forma de estar entrenado más que competencia. Lo tomo como un momento de disfrute", señaló Leandro. De todas maneras, Mulet tuvo en su momento una destacada actuación en las dos ruedas, al punto que corrió varias competencias del Continental Circus. Luego pasó al automovilismo y en TC ya disputó 119 carreras.



De la Iglesia en TCP

Lautaro De la Iglesia fue el ganador indiscutido del TC Pista. Ganó de punta a punta y entró a la Copa de Plata. El podio lo completaron Andrés Jakos y Ayrton Londero. Así, los 12 clasificados son Agrelo, Ciantini, Craparo, Di Scala, De la Iglesia, Jakos, Londero, Cístola, Costanzo, Iribarne, Vázquez y Micheloud.