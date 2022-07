"Trabajo 50 horas al día y entreno cuando puedo, por eso la alegría es enorme", confesó Adriana Quiroga. La exageración fue una broma para graficar el poco tiempo que le queda para entrenar, haga frío, calor o corra viento Zonda. Pero la sanjuanina, que es profesora de educación especial, licenciada en rehabilitación visual y además dirigente deportiva, tuvo premio a tanto sacrificio porque se consagró subcampeona en 2.000 metros con obstáculos en el Campeonato Mundial de Atletismo Master, que se disputó en Finlandia.

"No es fácil para los argentinos medirse con atletas de países que son potencia, que llegan con entrenadores, masajistas y todo un equipo. Pero igual damos pelea y en esta prueba, a la que me dediqué hace poco porque siempre fui velocista, me siento cómoda. En la carrera iba adelante hasta que me caí en un obstáculo con fosa, como pude me levanté y seguí. Pensé que había llegado cuarta porque me pasó una atleta de Canadá, pero por los gritos de los integrantes de la delegación argentina me di cuenta que era medalla de plata. Fue increíble", dijo Adriana.

Recuperación. Adriana avanza en la final, en la que tras levantarse de una caída logró llegar segunda.

Quiroga se había retirado hace varios años del atletismo, pero "ya de grande", como dijo, decidió volver. Fue en 2016 en categoría Master y aquel retorno, que se suponía tranquilo, rápidamente la encontró en buen nivel. Comenzó a ganar torneos en San Juan, después en la región y, cuando quiso acordar, corría y sumaba medallas a nivel nacional y sudamericano. Siempre viajando a pulmón y con exigentes rutinas de entrenamiento acotadas a las pausas laborales.

"Como profesora de educación especial trabajo en el Instituto de Formación Docente Silvino Martínez y en el centro de rehabilitación Mar. También soy licenciada en rehabilitación visual y trabajo con niños, prácticamente desde que nacen. Somos muy pocas en el país con esta especialización y es mi otra pasión, amo a mis pacientitos. Así que en el medio de todo es que encajo los entrenamientos; y aunque es muy sacrificado, cuando se ama lo que se hace se saca tiempo de donde no lo tenga", contó.

Además, como si las 24 horas del día que para Adriana a veces tienen 50, es que es vicepresidenta de la Federación Atlética Sanjuanina y presidenta de la Asociación de Atletas Master de San Juan.

Ahora, con la medalla de plata en Finlandia, la conquista más alta en su trayectoria deportiva, Quiroga volverá a la provincia para enfocarse en los próximos objetivos, que serán el Campeonato Centroamericano en Costa Rica y el Sudamericano Master en Colombia.