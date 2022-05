Adrián García disfruta de poder brindar su experiencia de vida sobre todo en las escuelitas de fútbol. Es un rawsino que integra hace seis años la Selección argentina de amputados que se prepara para disputar el Mundial de Turquía en el mes de octubre. El rawsino hace cuatro años que disputa la Liga Nacional de fútbol para personas amputadas y lo hace representando a Entre Ríos, ya que San Juan no tiene un seleccionado.

"Me gusta contarles a los chicos que jueguen y luchen por sus sueños. Yo con un solo pie estoy a punto de representar a la provincia y al país con la Selección, es un orgullo enorme", cuenta el delantero. Debido a esta Liga que disputa, el joven viaja por todo el país todos los meses. El torneo se disputa un fin de semana por mes en las diferentes provincias que participan de la Liga y es para eso que el rawsino busca algún sponsor que pueda ayudarlo con los gastos. Es que si bien cuenta con el respaldo de la Secretaría de Deportes y también de su municipio, muchas veces los subsidios para solventar esos viajes demoran y el joven oriundo del barrio Conjunto 5 tampoco cuenta con los recursos para afrontarlo.

Adrián sufrió un accidente en moto hace 9 años y tras la amputación de su pierna, el fútbol le generó una nueva expectativa de vida. Si bien hace seis años que integra el seleccionado nacional, el último año estuvo ausente por estar recuperándose de operaciones y recién en diciembre pudo reincorporarse a la Selección. Viajó primero a Meredes, Buenos Aires y en enero o hizo hacia el CENARD, siempre pensando en las Eliminatorias en Barranquilla, Colombia que se disputaron en marzo pero a la que el sanjuanino no pudo asistir. "No pude estar porque no conseguí solventar los costos de viaje", manifestó.

"Los partidos en la Liga Nacional sirven porque es ahí donde visualizan para la convocatoria de la Selección. Estoy esperando la nueva convocatoria para el Mundial. Para mí sería cumplir un sueño super importante después del accidente de tránsito que me cambió la vida", expresó quien además es profe de una escuelita de fútbol municipal de Rawson.

Para colaborar con Adrián García, comunicarse al 264-5321362