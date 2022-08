Hace un tiempo, Facundo Della Motta había confesado que le costaba manejar la ansiedad de ser local, pero que luego pudo disfrutarlo. Estaba en eso ayer, corriendo con solvencia, con dos buenas detenciones en boxes e incluso liderando virtualmente el Desafío de las Estrellas cuando aparecieron los problemas en su Dodge: la tercera marcha dejó de entrar y a poco del final se rompió la cuarta, destruyendo su ilusión de quedar top 10. El representante sanjuanino finalmente quedó 14to, que no era lo que buscaba pero que se convirtió en su mejor resultado en lo que va de la temporada.

"Se complicó, venía sin dos cambios y perdí seis lugares en dos vueltas. Si bien el Auto de Seguridad no me favoreció cuando había quedado puntero, la estrategia había sido buena y el auto estaba funcionando, tenía ritmo y velocidad. Pero lamentablemente otra vez una falla mecánica no me permite demostrar lo que puedo dar", dijo Facundo, quien se bajó de Dodge llorando de la impotencia.

"Es un trago amargo, como otros que se vienen dando esta temporada. Pero me tranquiliza que en el mediano plazo veo que puedo revertir la situación. Seguimos mejorando y estamos cerca de lograr lo que tanto buscamos", confesó el piloto sanjuanino.

Postal. El Villicum y sus espectadores respondieron a la convocatoria del TC, que tuvo la concurrencia más alta de la temporada.

En diciembre

El TC volverá a San Juan en diciembre, cuando se dispute la última fecha de la temporada 2022, con la posibilidad de coronar al nuevo campeón. Esta prueba está programa para el 10 y 11 de diciembre. Por otro lado, la continuidad del Turismo Carretera se dará el 27 y 28 de agosto, con la fecha final de la etapa regular, a disputarse en Paraná.