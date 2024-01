El mediocampista Rubén Botta cumplió hoy su primera práctica en Talleres de Córdoba y reconoció que su llegada al club “es una linda responsabilidad”, a la vez que consideró estar “preparado” para asumir la conducción del equipo.



Sobre si siente presión por ser llamado a reemplazar a Rodrigo Garro, transferido al fútbol brasileño, el exjugador de Colón de Santa Fe sostuvo que “presión es otra cosa”.



“Me gustan los desafíos y siento que estoy preparado”, dijo el futbolista sanjuanino en conferencia de prensa.



Sobre su decisión de sumarse a Talleres, el volante acotó: “Andrés (Fassi) desde el primer día me convenció. Me insistió, me convencieron las formas, las ideas. Se habla mucho de Talleres afuera, se ve que está organizado, siempre compite. Eso es importante”, apuntó.



“Talleres es un club que me permitirá estar tranquilo, seguro y sólo pensar en jugar. Talleres no permitirá que me relaje, la comodidad relaja. Tendremos cinco competencias y tenemos que jugar para ganarlas todas. Y para mí será muy importante jugar la Copa Libertadores, hace mucho tiempo que deseo hacerlo”, considerò Botta.