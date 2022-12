El plantel de River Plate, con el nuevo técnico Martin Demichelis al frente, viajó a Potrero de los Funes, San Luis, con 30 jugadores que incluyen a Matías Kranevitter, el primer refuerzo, y no a Juan Fernando Quintero, que debe solucionar su situación contractual. El "Colo" Kranevitter se sumó a los entrenamientos luego de la firma del contrato y la revisión y es la única cara nueva de la pretemporada, mientras el club sigue negociando con Atlético Mineiro por Ignacio Fernández. En cuanto al colombiano Juanfer, tiene una semana más de licencia pero no hay certezas de su regreso por las complicaciones contractuales de la renovación, más allá de que Demichelis dijo que todos tienen la intención de que siga en el club. La complicación radica en que, para renovar, River debe pagarle al menos el 50 por ciento del pase en 2 millones de dólares pero como es jugador libre, la institución no puede pedir los dólares en el mercado oficial para concretar la operación.

Del viaje participa el chileno Paulo Díaz, que sufrió una lesión meniscal en la rodilla derecha y está realizando una recuperación de gimnasio para sumarse al trabajo a la par del resto en la segunda etapa de la pretemporada con el objetivo de estar disponible.