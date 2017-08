Confiada. Andrea Jara es la arquera mendocina que se ganó la titularidad en Las Aguilas.

La mendocina Andrea Jara es puro entusiasmo. La arquera de Murialdo, de 19 años, fue elegida por el técnico Ariel Moreno para ocupar el arco en el debut mundialista de Las Aguilas. Y, como respondió a la perfección, siguió en el puesto en la segunda fecha (salió en el tercero, porque Moreno decidió hacer una rotación.



"En el Mundial pasado (en Iquique) sólo entré ante India. La arquera titular era Anabella (Flores) y ella hizo un gran campeonato. Ahora venía con las mismas ilusiones y cuando Ariel dijo que yo saldría como titular contra Italia sentí una sensación rara, distinta, pero de plena felicidad. Inclusive pensé que como era el primer partido por ahí al otro me cambiaba pero como me reafirmaron ante Portugal me dí cuenta que era mi momento".



Más adelante Andrea fue clara al expresar: "Nadie puede negar que nos merecemos una revancha contra España. Aquella semifinal en Iquique fue muy pareja y con ese gol de oro con que nos ganaron, nosotras no tuvimos espacio para la revancha. Sabíamos que jugándose otro Mundial en tan poco tiempo tendríamos esa oportunidad de demostrar que nosotras también les podemos ganar".



Y cerró: "Vamos por el camino correcto. Se están haciendo bien las cosas. La meta es llegar a la final contra España y, por supuesto, ganarla".