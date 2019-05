Felices. Fabián Flaqué y Fabricio Persia quedaron segundo y tercero en el TR Series y pudieron festejar con sus familias y sus seguidores. Fue el segundo podio seguido de Flaqué en El Zonda y el tercero consecutivo de Persia en la temporada.



Fue un domingo espectacular, para guardar en los recuerdos. Los cinco pilotos sanjuaninos que ayer animaron la tercera fecha del Top Race en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello fueron grandes protagonistas y tres de ellos terminaron en el podio, para ratificar el dominio de local que empezó el viernes. En una mañana espléndida que cerró la primera etapa de la Semana de la Velocidad, Fabián Flaqué y Fabricio Persia lograron el 2-3 en la carrera del Top Race Series, mientras que Ariel Persia se impuso de punta a punta en Top Race Junior. En tanto, en la categoría mayor venció Franco Girolami, el actual campeón y ganador también el año pasado. Con matices en las tres competencias, pues unas fueron más atractivas que otras, con choques, sobrepasos y más de 10.000 personas en el cerro, el Top Race pasó nuevamente por El Zonda y por segundo año consecutivo lo tuvo a Fabián Flaqué en el podio. El Monito largó cuarto, un roce con Persia que paralizó al autódromo lo dejó sexto y desde esa posición remontó hasta quedar segundo, a la cola del auto de Marcos Urtubuey. Y aunque Flaqué lo intentó, no pudo lograr el sobrepaso en los giros finales y se impuso el salteño. Con ese segundo puesto, Fabián ahora se prendió en el campeonato y comparte la tercera colocación con Urtubey. "El podio del año pasado lo conseguí tras largar 9no y fue muy lindo porque hacía mucho que no festejaba de local, pero este fue especial porque fue una carrera mucho más reñida. Siempre arriesgué buscando avanzar y cuando alcancé a Urtubey, él se defendió muy bien. De todas maneras, creo que si la carrera duraba un par de vueltas tal vez lo superaba. Lo importante es que estoy en carrera por el campeonato ", aseguró Flaqué, quien constantemente agradeció el apoyo del público.

Lote puntero. En el medio va el ganador Urtubey y detrás aparecen Da Rold, Flaqué y Persia. Fue una gran carrera la del TR Series.



Persia, en tanto, largó sexto y fue avanzando posiciones hasta quedar detrás de Flaqué. Y por tercera vez consecutiva en lo que va del certamen, el sanjuanino logró subirse al podio, para convertirse en el nuevo líder del Top Race Series. "No puedo quejarme de este domingo. Quizás el auto no estaba para el podio, pero me la jugué con todo cuando fue necesario y además hubo circunstancias de carrera que me permitieron avanzar. Si bien cerré el fin de semana con la punta del campeonato, esto es largo y con el equipo ahora tenemos que enfocarnos en la próxima carrera para mejorar el auto", dijo Fabricio.



Por su parte, Gabriel Da Rold largó segundo y la peleó hasta que se rompió una de las llantas delanteras, producto del fragor de la carrera, que lo dejó con las manos vacías. "Estoy más que triste porque venía haciendo un fin de semana espectacular y estaba para subir al podio. Por los roces de carrera se dañó una llanta y se desinfló el neumático, así que entré a boxes y ya no me quedó otra opción que resignarme", indicó Da Rold, quien finalmente quedó 12do.

Fanáticos. Los cerros mostraron un buen marco de público y el feeling intacto de los hinchas con El Zonda.

Campeonato

46 Puntos suma Fabricio Persia para liderar al campeonato del TR Series, producto de los podios en cada una de las fechas disputadas hasta ahora. Flaqué, en tanto, suma 34.



Ahora, al Villicum



La Semana de la Velocidad, que no tiene antecedentes en San Juan, seguirá este fin de semana con la tercera fecha del Súper TC 2000. Desde el viernes, y con el sanjuanino Tobías Martínez en la Fórmula 2.0, habrá acción en El Villicum.