Si hubo una figura en esta campaña de Peñarol en el Federal A, tuvo nombre y apellido en Leandro Espejo. La Joya del Bohemio fue vital para terminar entre los primeros cuatro de la Zona A y además, para meterse en la Copa Argentina. Pero luego de la eliminación prematura y sorpresiva ante Depro, aparecieron los cortocircuitos entre la dirigencia y los allegados al futbolista de Chimbas. Es que Talleres de Córdoba anunció este lunes que Leandro Espejo es su primer refuerzo para la próxima temporada y desde Peñarol, la respuesta fue contundente y en palabras del propio Oscar Cuevas: "Espejo tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre y hasta ese día es jugador nuestro. Pueden decir lo que sea pero nadie se acercó al club a sondear nada ni menos a confirmar interés. Hay un contrato y sabemos que cuando se termine quedará en libertad para irse a Talleres o donde sea pero por ahora, no hay nada. Es más, tenemos que ver cuál es su grado de lesión con estudios médicos que nos dirán qué es lo que tiene. Por ahora, es de Peñarol. Después, se verá pero no queríamos que pase lo que sucedió con Alan Cantero que se lo llevó Godoy Cruz aunque en ese momento Alan no tenía contrato con Peñarol".

El propio Leandro Espejo, luego de confirmar que tiene por delante dos meses de inactividad tras el diagnóstico de una rotura parcial ligamentaria en su rodilla derecha, aclaró su situación: "No hay ningún precontrato ni nada por el estilo con Talleres ni con ningún otro club. Si me han llamado de varios lugares pero yo tengo contrato con Peñarol hasta diciembre y recién ahí veré que será de mi futuro. Pero hay que aclarar que nunca se firmó nada, ningún compromiso ni nada parecido. Salió esa información de Talleres pero no hay nada. Ahora, mi prioridad es recuperarme en éstos dos meses. Fue un susto grande y se me cruzaron varias cosas por la cabeza pero afortunadamente no llegó a ser para operación quirúrgica y hay que tener paciencia para poder recuperarnos totalmente. Lo otro, es lindo saber del interés de muchos clubes pero hay un contrato vigente con Peñarol que me dio todo y luego de que se termine, veremos que es lo más conveniente para mi futuro".

El caso Cantero

En 2019, Alan Cantero fue la figura de Peñarol en el ascenso desde el TDI al Federal A y luego, rindió en la primera campaña del Bohemio. Lo vieron desde Godoy Cruz de Mendoza y terminó acordando con el Tomba aunque a diferencia de Espejo, Alan no tenía contrato alguno con Peñarol y eso quedó marcado a fuego en la dirigencia Bohemia.