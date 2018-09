Preocupación. Martín Bravo está con molestias.

La semana no ha sido sencilla para Atlético San Martín de cara al choque de mañana contra Atlético Tucumán por la sexta fecha de la Superliga. La necesidad de volver al triunfo tras la dura caída ante River en el Monumental precipitó muchas cosas pero con tantas por resolver, hoy la incertidumbre es grande porque el técnico Walter Coyette sigue probando y aún no decide nada en la formación del equipo. La confirmación que tal vez sea la única que hoy está firme es el regreso del volante Marcos Gelabert. Mientras que ayer se sumó más suspenso con la molestia física del goleador Martín Bravo, quien será aguardado hasta último momento. Con este panorama, agregado a la fractura del índice que sufrió Juan Rodríguez, todo está por verse en la probable formación de San Martín.



En la defensa, sin Rodríguez, el entrenador probó en la práctica del viernes primero con Arian Pucheta y luego con Francisco Mattia. Pero este no sería el único cambio porque hubo ensayos con los laterales, adelantando el regreso de Gianni Rodríguez por izquierda en lugar de Milo y también la vuelta de Jonatan Goitía por Gonzalo Prósperi en la derecha. En el medio por la derecha está la vacante ya que Franco Cristaldo podría salir y su reemplazo sería Francisco Grahl completando esa zona con Marcos Gelabert, Claudio Mosca y Nazareno Solis. Y en el ataque está la mayor incertidumbre porque esperando por Bravo y su recuperación, la lucha por la titularidad como delantero central está entre Gonzalo Castillejos y Pablo Palacios Alvarenga.