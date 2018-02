Cuidado. Leandro Vega se entrenó toda la semana con el protector en su rostro. Por momentos jugó con la máscara y en otros se la sacó. Si el central se siente seguro Gorosito le devolvería la titularidad ante Boca.

Leandro Vega se perdió los dos últimos partidos por el fuerte golpe que sufrió en su rostro en el encuentro ante Tigre, que le provocó una fisura en el maxilar superior izquierdo. Se lo evaluó y descartó para jugar ante Atlético Tucumán y Talleres, pero a su vez se le tomó un molde y se realizó una máscara especial para proteger la zona y así poder regresar a la zaga central de San Martín mañana, a las 19.15, ante Boca. Probó el protector en la semana, y si bien manifestó que no es cómodo, está dispuesto a utilizarlo para regresar a la titularidad. Pero la última palabra para conocer su jugará en La Bombonera la tiene Gorosito.



Esa sería la única duda que manejaría el entrenador verdinegro, ya que el resto del equipo sería el mismo que igualó 1-1 frente a Talleres, con la salida de Damián Schmidt, quien ocupó el lugar de Vega tras el golpe en el rostro que le propino el "Chino" Luna.



Si Pipo decide el regreso de Vega, el probable equipo que va por el primer triunfo en La Bombonera sería con Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Vega, Matías Escudero, Luis Olivera; Gabriel Carabajal, Marcos Gelabert, Álvaro Fernández, Claudio Mosca; Maximiliano Rodríguez; Claudio Spinelli.



San Martín entrenó ayer a puertas cerradas (igual que sucedió el jueves) y también lo repetirá hoy por la mañana, mientras que por la tarde tomarán el vuelo a Buenos Aires para enfrentar mañana al único puntero de la Superliga de fútbol argentino. El resto de la delegación lo completan Leonardo Corti, Schmidt, Yonatan Goitía, Matías Fissore, Nicolás Pelaitay, Nicolás Mana y Facundo Barcelo.



Si Vega se siente cómodo y en condiciones de regresar al equipo (de lo contrario continuará Schmidt), el entrenador le devolvería su puesto, en el que venía teniendo un sólido desempeño.



Para el defensor, estar ante Boca es especial porque el "Mágico" realizó todas las inferiores en River y debutó en Primera con el Millonario, por lo que personalmente para el central de 21 años es como un "superclásico".



Independientemente si Vega juega o no, Pipo también podría modificar la distribución del equipo en cancha para fortalecer el mediocampo que es por donde pasará el partido, más allá que de hacerlo perderá peso ofensivo.



San Martín va por el batacazo y una victoria que necesita, porque todavía no ganó en el año y en la próxima fecha recibirá a Independiente.

El protector de Osorio, clave en el histórico 6-1

El 13 de abril de 2013 San Martín enfrentaba a Boca en San Juan, y también tuvo un jugador que utilizó una máscara. El colombiano Humberto Osorio (foto) se había fracturado el tabique nasal y le diseñaron un protector especial para que pudiera jugar y el delantero tuvo su partido soñado ya que le marcó 3 goles al xeneize para el recordado triunfo por 6-1, el único que registra ante Boca y que significó una de las mayores goleadas que recibió el equipo de la Ribera.



La imagen de Osorio y su antifaz recorrió el mundo y al día siguiente al triunfo, el colombiano le contó a DIARIO DE CUYO que "lo uso porque me siento con más confianza de jugar, porque así no me va a dar miedo que me lastimen otra vez la nariz porque tengo el tabique roto y cualquier golpe ahí me va a sangrar. Fue más que nada por protección, no creo que sea una cábala".



Aquella vez Osorio también contó que el protector "es un poco incómodo pero tengo que acostumbrarme. Lateralmente no tengo mucha visibilidad pero sí la tengo de frente", que es la contra al momento de entrar a la cancha con la máscara.



Otro que jugó ante un "grande", en este caso frente a River con protección, resultó Matías Fissore. El volante central recuperó la titularidad un 18 de septiembre de 2016 en el Monumental jugando con una máscara y un casco protector debido a la lesión que había sufrió en el maxilar. Ese partido finalizó 1-1 con el tanto de Gustavo Villarruel.