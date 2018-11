METÓDICO, es el trabajo que Víctor Echegaray ha encarado con sus boxeadores, especialmente los que entrenan con él en Santo Domingo y el Landini. El designado técnico del seleccionado sanjuanino se quejó porque los boxeadores de otros clubes no cumplieron con el programa de entrenamientos conjuntos.

Mientras marcaba el tiempo, los tres minutos (rounds) que sus pupilos, de la Unión Vecinal del Barrio Santo Domingo, empleaban algunos en golpear la bolsa, otros en saltar la soga y el resto en ejercicios de piso como abdominales; Víctor Echegaray conversó con DIARIO DE CUYO y expresó sus deseos y sus quejas. Elegido de manera unánime por dirigentes y entrenadores como el responsable técnico del seleccionado sanjuanino que será anfitrión, desde pasado mañana, en el Campeonato Argentino de Mayores; El Víctor, como le dicen todos, contó que para algunos púgiles, con pocas peleas, "pasar la primera ronda" será un buen torneo. "Hay algunos chicos que tienen mucha potencia y pienso que si pueden imponerla conectando algún golpe preciso, les irá bien", expresó.

Sabe positivamente que en San Juan se está iniciando, recién, un trabajo que permita ampliar la base de la pirámide y que por ello habrá boxeadores, como Bronia, con más de 40 peleas y otros como los hermanos Castro (Matías y Mariano) que tiene muchas menos, pero cuentan con la pimienta en sus puños que ilusiona al ex doble challenger a la corona mundial de los Liviano Juniors.

Es un equipo inexperto, pero con boxeadores que tienen potencia y pueden destacarse

VÍCTOR F. ECHEGARAY Técnico de la Selección Sanjuanina

Sobre como será su actividad en los combates, Echegaray aclaró que ya comentó a los dirigentes que subirá con algunos boxeadores y con otros hará las veces de segundo. "Yo me hago responsable solamente de los boxeadores que han trabajado conmigo y asistieron a todos los entrenamientos conjuntos. No me comprometeré con quienes no se comprometieron". No especificó club o nombre de técnico a quien pertenecen los púgiles; pero se sobre entiende que gente del Mocoroa y del RM Boxing, no acudieron a todas las convocatorias grupales.

A medida que transcurría la práctica del viernes en el amplio salón de la entidad chimbera, aprovechó para resaltar la importancia que tiene el torneo. "Es un punto de partida para saber donde estamos parados", afirmó. "Este torneo es muy importante y nos permitirá medir a nuestros boxeadores con rivales de jerarquía. Me parece que podemos encontrar calidad en las camadas que vienen, pero no hay que apurarse. En el boxeo es necesario ir dando pasos cortos pero firmes", sentenció apoyado en su experiencia de medio siglo en el ring.

Listos. La selección sanjuanina contará con nueve boxeadores, algunos muy novatos para una cita como la que se llevará a cabo desde el martes.

El Mocoroa vestirá sus mejores galas

Toda la actividad del Campeonato Argentino de Mayores en boxeo amateur se desarrollará en las instalaciones del Club Julio Mocoroa. Las delegaciones llegarán mañana sobre el medio día y se alojarán en los albergues del Estadio Aldo Cantoni. El pesaje de todos los boxeadores que competirán se realizará a las 8 del martes, día en que por la tarde, a las 19, comenzará la actividad.

La primera jornada contará con, al menos, 20 peleas. Según confiaron dirigentes de la Federación Argentina, bajan unos y suben automáticamente otros dos adversarios. Al tener carácter eliminatorio, el resto de los días habrá menos combates. Según el diagrama previsto el miércoles y jueves se llevarán a cabo peleas de semifinales y el día viernes se coronará como campeones a todos los ganadores de las peleas finales de categoría.

$30 costará la entrada general y $50 el ring side.