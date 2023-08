La derrota como local por 1 a 0 ante Colón en la primera jornada de la Copa de la Liga terminó de decretar la salida de Ricardo Zielinski como director técnico de Independiente. Ante la crítica situación en la lucha por la permanencia en Primera División, la dirigencia optó por dar un golpe de timón y apostar por Carlos Tevez. Y el Apache, en su primer contacto dejó lo suyo:

"Necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza", fue uno de los mensajes que bajó Carlitos en la conferencia de prensa de presentación. Acerca de su decisión de tomar un club con muchas urgencias, Tevez no dudó: "Durante la semana lo voy a ir viendo al equipo. Independiente es un grande dormido. Sé muy bien dónde me meto. Tenemos trece finales. Tenemos que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los zapatos con tapones altos. Tirarnos de cabeza. ¿Por qué acepté? Dejame marcar los huev... que tiene Walter (Erviti) para querer tomar el puesto. Y un agradecimiento a él por su palabra. Independiente es un grande y me motiva eso. Nunca fui para atrás y siempre fui para adelante. Está en juego mi apellido y por eso acepté. Estamos todos unidos para poder sacar a Independiente adelante".

Cali Izquierdoz, una prioridad

El Apache también anticipó el tema incorporaciones y aseguró: "Cali es mi prioridad. Teniendo una experiencia como la de Izquierdoz en este plantel, el que venga tiene que ponerse la camiseta y jugar. Necesitamos gente que se ponga la camiseta y se tire de cabeza. Necesitamos jugadores que conozcan el fútbol argentino. Hablé con él y estoy muy contento por lo que hablé con él". Otro de los que suena es el lateral sanjuanino Emmanuel Mas, quien actualmente se encuentra en Estudiantes, pero sin cabida en el once inicial por la mirada de Eduardo Domínguez. Además, tras su primera práctica, contó con el clima: "Es otra la energía, otro aire. Fue un entrenamiento muy intenso", tiró.