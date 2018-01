Ultimando detalles. Jorge Chica junto a coordinadores de áreas: Fabiana Frizzo, Juan José Pérez, Javier Páez y Oscar Villalobo (sentados). Guillermo Garbi Job, Victoria Gallardo, Natalia Polizotto, Edgardo Rodríguez y Estela Poggi (parados).

La desinteligencia en la llegada de la primera etapa del año pasado marcó el destino de la Vuelta de este año. Según confió Jorge Chica, secretario de Deportes de la provincia, allí se hizo el click. "Algunos pensaban que se hacía de taquito y no era así", explicó quien está al frente de un equipo de gente, entre 250 a 350 personas divididas en 18 equipos de trabajo con funciones meticulosamente delimitadas. "Hemos hecho todo para que la organización sea perfecta", afirmó.



La primera victoria de la Vuelta que deportivamente comenzará el sábado próximo, con la presentación de los equipos, pero que para la organización se inició en julio cuando se confirmaron a los directores ejecutivo, Oscar Villalobo, y operativo, Javier Páez; es haber elevado de 4 a 75 el número de sponsors. "Nos dimos cuenta que debíamos comercializar la carrera de otra manera. Además, elevamos de siete a 18 los equipos de trabajo. No es que el año pasado no hubiésemos cubierto algunas áreas, sólo que nos dimos cuenta que algunas debían contar con personal específico", amplió.



El monto que aportan los sponsors va de 6.000 a 50.000 dólares, algunos de ellos lo hacen en canje, como por ejemplo Toyota que pondrá 15 movilidades para que sean utilizadas durante la carrera. En total, el funcionario calcula que traducido en plata argentina se reunirán 10 millones de pesos, algo así como "el 60 por ciento de los gastos que demanda la carrera". El año pasado sólo se llegó a reunir un ocho por ciento del total. "Nuestra intención es llegar al punto en que la carrera se autofinancie", contó Chica.



En el rubro ingresos de dinero fresco se cuentan los derechos de televisación, que tienen el mismo valor que lo que invertirán las empresas más grandes: 50.000 de la moneda norteamericana. "Empresas televisivas de Israel, que tendrá un equipo Pro Continental y de Brasil, que llegará con su selección nacional ya los adquirieron", dijo el secretario.



Coca Cola para su producto Powerade, la ya citada Toyota, el CFI (Consejo Federal de Inversiones), Huawei, Specialized, GSG y Banco San Juan son algunas de las empresas que han invertido en la carrera cuya segunda edición internacional, incluida dentro del calendario América Tour de la UCI (Unión Ciclista Internacional) se iniciará con la presentación el sábado y con la primera de siete etapas, justo dentro de una semana. "Quiero agradecer a muchas empresas sanjuaninas, casi 50, con los municipios y todas las que nos brindarán los servicios, que nos acompañarán", confió.



Sobre la logística que se empleará, dijo que llevan casi un mes y medio trabajando y que habrá áreas donde sus responsables comenzarán la tarea a las 7 y terminarán cerca de las 24. "Habrá gente nuestra en los hoteles, que supervisarán todo desde los desayunos, hasta el traslado de los ciclistas a los puntos de partida. Ese personal deberá, luego realizar el trabajo de devolverlos (área transporte) a sus alojamientos, donde estarán los que denominamos attache, quienes se encargarán que todo se desarrolle según lo previsto en horarios de meriendas y cena, por ejemplo", amplió.



Chica también se explayó en la seguridad. "En cada llegada se vallarán los 400 metros finales y 100 metros posteriores a la línea de meta. Se ha capacitado a banderilleros para que no pase lo del año pasado en ninguna llegada y contaremos con un cuerpo médico especial para la mejor asistencia, tanto en ruta como en los alojamientos", concluyó.

Para este año se duplicaron las áreas de trabajo y se capacitó al personal que colaborará.

La totalidad de los representantes de las áreas mostraron lo planificado a Curuchet, Coca y Amadio.

Chica x 4 "Agradezco a todas las empresas que creyeron en la Vuelta y la apoyan, entre ellas 50 sanjuaninas, incluyendo a los municipios y aquellas que nos brindarán servicios en canje. Sin ellos este proyecto no tendría presente y menos futuro".

"Todos los encargados de la organización, desde sus directores hasta el banderillero que estará en el lugar más inhóspito, son importantes. Ninguno le sacó el cuerpo al trabajo y están muy entusiasmados porque comience la carrera".

"Habrá dos escenarios uno de largada y otro de llegada. En cada llegada, un par de horas antes se llevarán a cabo actividades recreativas para que la gente que va a verla participe. Creo que será una linda fiesta la que compartiremos".

"Todos los detalles están muy bien aceitados. Hemos recorrido unas 20 veces los trazados de las etapas. En varios casos contamos con el apoyo de otras áreas de gobierno, como Ambiente, cuyo aporte es bienvenido e indispensable".

La sponsorización

75 Un exhaustivo trabajo de comercialización permitió aumentar de 5 a 75 las empresas que aportarán dinero para la organización de la carrera.