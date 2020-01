Dicen que ganar sin peligro es ganar sin gloria y de eso puede dar fe Nicolás Naranjo, quien ayer se impuso en el 18º Giro del Sol. "Estoy muy feliz porque pudimos cerrar la carrera tras una gran tarea del equipo, esta victoria es de todos", expresó el flamante tricampeón de la competencia.



Luego de ganar la crono y mantenerse al frente en la general había dicho que faltaba mucho. "Queda una etapa y puede pasar cualquier cosa", afirmó quien el año pasado vivió la dolorosa experiencia de sufrir una lesión que casi lo deja sin la victoria. "Sabíamos que Puertas de Cuyo y los otros rivales iban a atacarnos, pero no pensamos que lo harían desde tan temprano. Tuve un pinchazo en Ullum y debí hacer los caracoles y todo el ascenso a Punta Negra con una bicicleta que no era la mía, lo que me complicó un poco. Sin embargo, mis compañeros se sacrificaron para conectar a los fugados y pudimos retomar el control de la carrera", afirmó.



Consultado sobre lo que pasará hasta la Vuelta, con la Doble Media Agua entre medio y después del desgaste sufrido en el Giro, Naranjo expresó lo siguiente. "Si largamos la Media Agua lo haremos para ganarla, no concebimos correr para rodar y cuidar los físicos. Lo importante es que estamos en buen nivel y que cualquiera en el equipo puede buscar la victoria. A la Vuelta llegaremos con la preparación física que esperábamos".