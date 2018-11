Encendido. Carlos marcó dos goles en el triunfo.

Carlos Tevez resultó la figura del triunfo de Boca sobre Tigre en la Bombonera con sus dos goles y luego habló ante la prensa. "Esto me da confianza, cada vez que me toca jugar trato de hacerlo de la mejor manera y siempre dejando todo por Boca", destacó.



Respecto a lo que se viene por la Libertadores, el Apache sostuvo que "estuve en muchas finales pero ésta contra River es única. A los hinchas hay que pedirles que lo disfruten. Nosotros los protagonistas tenemos que bajarle también lo que va a ser esta semana. Ojalá podamos darles una alegría nosotros".



¿Cómo encarar los duelos? "Estas finales se juegan con un poco de cabeza, el corazón, el alma, se gana en los mínimos detalles. Son los dos favoritos, 50 y 50, la obligación la tenemos los dos". Se muere de ganas de jugar Tevez, pero está claro que arrancará desde el banco: "Siempre apoyo en el lugar que me toca. Y siempre le doy las gracias al hincha de Boca".



Por último, afirmó que "era importante poder enfocarnos en este partido, era difícil concentrarse".