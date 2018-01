Sergio Uñac, rodeado de Vincenzo Nibali y Fernando Gaviria, con Jorge Chica (Secretario de Deportes), Gabriel Curuchet (Unión Ciclista Argentina), Juan Chica (Federación Sanjuanina) y Juan Pacheco (Club Olimpia) junto a los ciclistas en la bienvenida a la prensa nacional y extranjera. Habilitado.

Con una reunión de prensa a la que asistieron ciclistas de los siete conjuntos World Tour Team, autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Sergio Uñac y deportivas nacionales y locales, se abrió ayer la 36ta edición de la Vuelta a San Juan. Si bien es cierto que la carrera será presentada a la gente con el acto de esta tarde, en el estadio Aldo Cantoni; lo de ayer sirvió para hacérsela conocer a los enviados especiales de medios nacionales y del extranjero que cubrirán las alternativas de la carrera.



Ayer, también, arribaron todos los equipos restantes, incluidos los de la categoría Pro-Continental. La de la víspera fue una jornada de arduo trabajo para los equipos conformados por la Secretaría de Deportes, porque hubo que alojarlos a todos los visitantes y también realizar un recambio de hoteles, dado que los integrantes de los equipos WTT (World Tour Team) que estaban en el hotel Del Bono Beach (UAE Emirates, Trek Segafredo y Lotto Soudal) se alojaron en el Del Bono Park, al igual que el Movistar, que llegó ayer a la provincia.



A eso se sumó la tarea de distribuir al resto de las escuadras en el resto de los hoteles asignados: Villa Don Tomas, Viñas del Sol y El Parque.

El gobernador Sergio Uñac contestó el 100 por ciento de las preguntas de la Trivia a la que se accede en los atriles preparados para la ocasión y, por lo tanto, ganó el derecho a participar del sorteo de premios.

La atracción que rodea a la carrera se vio en el hecho que asistió mucha gente que durante la temporada no se digna a salir a la puerta de la casa a ver pasar la caravana de alguna competencia; como así también se han acreditado medios locales que durante el año ciclista si dedican un par de palabras a la actividad es mucho. Esa es la magia de La Vuelta, que atrae incluso a aquellos que no saben cuántos dientes tiene un plato o de qué material están hechos los cuadros.



Dicho fenómeno se explica con aquello de que, "La Vuelta es La Vuelta", una carrera única que desde 1981 se metió en el corazón de una provincia y desde su palpitante interior se proyectó a todo un país, primero, a medio continente, después, y que desde al año pasado es motivo de comentarios en los países europeos de mayor tradición ciclista, como Italia, España, Holanda y Francia entre otros.





Voces oficiales

SERGIO UÑAC - Gobernador de San Juan

"Estamos muy contentos de tener en nuestra casa a figuras del pelotón internacional, las que nos honrarán compitiendo en esta carrera que para nosotros es muy importante porque en ella se resume la manera de vivir la pasión del ciclismo por un pueblo que merece este nivel de pruebas".

JORGE CHICA - Secretario de Deportes

"No me cansaré de agradecerle al Gobernador por la confianza y apoyo que nos tiene para realizar esta carrera, que será distinta a todas porque me enorgullezco de decir que será la primera Vuelta internacional con una etapa inclusiva, que viviremos el día de descanso en el Parque".