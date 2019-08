En casa. Della Motta se mostró siempre sorprendido y agradecido por al apoyo constante que recibió a lo largo del fin de semana.



Facundo Della Motta se muestra sereno, siempre. En los momentos difíciles y en los momentos de alegría, como cuando le tocó salir campeón en otras categorías o como ayer, en la que pese a su juventud y ser debutante en el TC manejó la presión de ser local ante 65 mil personas y pelear en la vanguardia con algunos de los popes el Turismo Carretera. "Estoy feliz, contento, fue una gran carrera y si no entraba el Auto de Seguridad estaba para el podio. Hicimos lo que teníamos que hacer pero no nos favoreció el Pace Car; alcanzó para quedar cerca. Quizás estaba para un poco más, pero igual fue un momento soñado para mí, con un cuarto puesto en mi primera carrera de TC en San Juan", señaló Della Motta.



El piloto sanjuanino no quiso darse tanta rosca por el ingreso del AS, que tiró abajo la estrategia que lo tenía como virtual líder pues hasta entonces era el mejor entre los corredores que ya habían cumplido las dos detenciones. "Llevaba 10 segundos de ventaja sobre Julián y el auto venía bien, pese a algunas fallas en los frenos. Si bien Santero tenía más motor, yo lideraba a falta de cinco vueltas para el final y para asegurarme un lugar en el podio me alcanzaba. De todas maneras no puedo más que sentir felicidad porque fue un excelente resultado, peleando con los mejores pilotos del país", añadió.

"Espero tener la sapiencia para saber elegir el camino a seguir en el TC. Este resultado me da fuerzas"

Facundo Della Motta

Torino

Por su parte, detalló las maniobras en las que perdió la punta. "En la largada, me pasé de largo por el aceite en pista y cuando Savino se me puso a la par decidí no arriesgar más de la cuenta porque la carrera era larga; y creo que fue una decisión acertada. Después, ya en el relanzamiento, Santero tenía más auto que yo y estiré dos veces el frenaje. Hice lo imposible para mantener la posición, al punto que exigí tanto la frenada que después me pasó también Castellano. Me voy contento", relató.