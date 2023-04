El periodista Fabián Doman volverá a ser mencionado desde este 11 de abril de esa manera y no como presidente de Independiente, porque esa identificación la perdió al renunciar a ese cargo antes de cumplir los seis meses de gestión, y aseguró que aunque "en los últimos tiempos recibía amenazas de muerte, esa no fue la causa principal de la dimisión".

"En los últimos tiempos recibía amenazas de muerte en mi teléfono", confesó Doman, de 58 años, en una entrevista con TyC Sports en la que apuntó que "en la carta de renuncia que se hizo pública faltó el agradecimiento a todos los empleados del club por lo que hicieron en este tiempo".

"Ahora quiero dejar que pase el tiempo para tocar algunos temas, pero me siento sorprendido por el poco impacto que tuvo en los medios la denuncia que hicimos contra la ex dirigencia que conducía Hugo Moyano. Esa decisión fue votada por unanimidad en comisión directiva, pero desde ese día se rompió todo en Independiente", aseguró.

Doman sostuvo que su "gran pecado es no ser demagógico. Porque si bien las amenazas me terminaron por sacar de Independiente, esa no fue la causa principal. Pero en los últimos días recibí ataques muy raros".

"No creo que el club pueda quebrar, porque en el caso de Gonzalo Verón hicimos algo como para evitar que eso ocurra, pero este caso es lo más grave que le pasó al club en los últimos ocho años. Para este miércoles está prevista la presentación de la apelación de este tema ante la Justicia, pero la herencia recibida fue lacerante", afirmó.

"Y en cuanto a los del técnico uruguayo Pablo Repetto, no me sorprendió que se bajara hoy por mi renuncia, sencillamente porque su llegada no estaba cerrada ni mucho menos, y yo siempre lo aclaré", advirtió.

Doman aseguró que el de este martes fue "un día muy triste", pero consideró que ´"ponerle el sayo de todo lo ocurrido a una sola persona es injusto. Tanto a mi o ahora a Néstor Grindetti, que me reemplazará como presidente interino"..

"Yo iba todos los días al club y me ocupaba hasta de las piletas del predio de Wilde, pero en algún momento dije que para solucionar tantos problemas en Independiente se necesitaban tres comisiones directivas trabajando al mismo tiempo", apreció..

"En el club los salarios se pagaron en los primeros tiempos por Cristian Ritondo, y los sueldos desde diciembre gracias a Carlos Heller y el Banco Credicoop. Y con eso también nos ayudó la AFA.

Hoy estoy destruido y asumo el costo de irme tan pronto, así que les pido perdón a los hinchas de Independiente que confiaron en mi. Podrán decirme lo que quieran, menos que fui un mentiroso", argumentó.

Y amplió que fue "cierto que se hicieron promesas que luego no se cumplieron. Pero eso me mantuvo angustiado cada uno de los días que estuvo al frente del club".

"Después, si hubiese seguido Julio Falcioni quizá hoy el equipo tendría 6 o 7 puntos más de los que tiene, pero la llegada de Leandro Stillitano también me entusiasmó. Y en cuanto al mercado de pases, lo que nos faltó fue traer a algunos refuerzos entre los 25 y los 30 años", refirió.

"Pero esta renuncia no es cosa de hoy, sino que la vengo meditando desde hace tiempo", concluyó el ya ex presidente "rojo".