El tema ya es una de las grandes novelas del mercado de pases europeo que mantiene en vilo a las diferentes partes involucradas. Enzo Fernández llegó en silencio al Mundial de Qatar, pero explotó todo su potencial con la selección argentina y se transformó en una de las estrellas del equipo campeón del mundo. Los interesados por su ficha se multiplicaron alrededor del planeta, pero fue el Chelsea el que apretó el acelerador para sacarlo del Benfica. Si bien en los últimos días parecía que todo se encaminaba a su mudanza rumbo a Inglaterra, en las últimas horas estalló el conflicto definitivamente entre las entidades.

El entrenador de la institución portuguesa, Roger Schmidt, encabezó una explosiva rueda de prensa en la que se refirió al tema y no tuvo pelos en la lengua para referirse al rol de los Blues: “Hay un club que quiere al jugador, que sabe que no lo queremos vender, que intenta poner al jugador de su parte cuando sabe que la única forma de conseguirlo es pagando la cláusula. La situación es muy clara. Lo que está haciendo ese club para intentar fichar a Enzo es una falta de respeto al Benfica. No puedo aceptar lo que están haciendo. ¡Intentan volver loco al jugador! Fingen que van a pagar la cláusula y luego dicen que quieren negociar... Creo que esa no es la forma de que dos clubes tengan buenas relaciones”.

El conductor del plantel debió sentarse ante los medios porque su equipo deberá recibir este viernes al Portimonense en el Estadio da Luz por la 15ª fecha de la Primeira Liga que tiene al Benfica como puntero. “Enzo es un buen tipo y un jugador extraordinario, queremos que se quede, la situación no es fácil. Jugó el Mundial, ganó el Mundial, tuvo ofertas, hay mucho dinero en juego. Es un jugador joven, esto es confuso, todos lo entendemos. Pero es una excelente persona”, afirmó el DT.

Y fue contundente de cara al futuro: “No lo queremos vender, ni yo ni el presidente. La gente sabe que hay una cláusula de rescisión”.

Si bien Enzo Fernández ya jugó un partido para su club tras el Mundial, existe un gran conflicto en torno a su figura porque decidió desoír las prohibiciones de la directiva y viajó a Argentina para pasar las fiestas. Luego de perderse dos entrenamientos, Schmidt anunció que será castigado aunque no aclaró cómo será esa sanción: “No estaba autorizado para ir a Argentina, no es aceptable, habrá consecuencias, yo no diré cuales”.

Schmidt no dejó en claro si el mediocampista de 21 años disputará el siguiente juego y fue tajante cuando respondió la primera consulta sobre el argentino: “Es todo lo que voy a decir y no voy a responder más preguntas al respecto”. Cuando le hicieron otras dos preguntas sobre Enzo, volvió a plantear que no tocaría más el hecho: “Dije que no quiero responder más preguntas sobre ese tema. Es nuestro jugador, nos gusta y esperamos que se quede”.

Todo el conflicto está vinculado a que el club adquirió al futbolista en julio del 2022 por unos 18 millones de euros y le puso una cláusula que ronda los 120 millones de la moneda europea. El Chelsea filtró que estaba dispuesto a pagar incluso una cifra superior a ese monto, pero durante las últimas horas se conoció que las tratativas se estancaron porque los ingleses pretendían negociar el valor. Se mencionó que Jorge Mendes, el agente estrella que saltó a la fama por custodiar la carrera de Cristiano Ronaldo, intercedió para tratar de acercar a las partes pero todo parece enfriarse tras las duras palabras del DT de Benfica.

Mientras desde River Plate siguen de cerca toda la novela porque podrían recibir una imponente suma superior a los 30 millones de euros, los medios europeos deslizaron que el Chelsea apenas ofertó unos 90 millones de euros, aunque también puso sobre la mesa la ficha de tres futbolistas para seducir a los portugueses. Pretenden darles el pase definitivo del delantero marroquí Hakim Ziyech (29 años), además de las cesiones del centrodelantero irlandés David Datro Fofana (20) y el centrocampista brasileño Andrey Santos (18), joya que acaban de adquirir desde Vasco da Gama.

Fernández ya sumó 25 presentaciones todas como titular en el club portugués y colaboró con 3 goles. Su importancia en Benfica llegó a tal punto que disputó 9 de los 10 encuentros que afrontó la entidad en Champions League y celebró dos tantos en esa competencia. Los portugueses culminaron en la primera colocación de un complejo grupo que tenía a PSG (segundo), Juventus (tercero) y Maccabi Haifa. La expectativa ahora está centrada en el duelo de octavos de final contra el Brujas de Bélgica que se desarrollará entre el 15 de febrero y el 7 de marzo.

La frutilla del postre llegó durante la histórica actuación de Argentina en Doha. Enzo fue citado por Lionel Scaloni entre los 26 futbolistas para el Mundial después de haber disputado apenas dos amistosos como suplente con la Selección. Sumó un amistoso más a días del inicio del torneo y saltó al campo de juego desde el banco de relevos en las dos primeras presentaciones en Qatar ante Arabia Saudita y México (anotó un tanto). Sin embargo, su nivel fue tan alto en esos minutos que el DT lo puso como titular a partir del tercer juego y no volvió a salir más del once: fue una de las figuras del campeón del mundo.