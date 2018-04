Confiado. Marcelo Gallardo se mostró conforme con el equipo y confiado en que va a mantener el rendimiento para poder meterse en la Copa Libertadores 2019.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, sostuvo que "desde que se "desbloquearon"", tras el triunfo ante Boca por la Supercopa Argentina, "los jugadores se empezaron a soltar", y consideró tras el claro triunfo ante Rosario Central que el equipo "está cada vez mejor".



Gallardo dijo en conferencia de prensa en el estadio Antonio Vespucio Liberti que River hizo hizo un buen partido, lo controló siempre y tuvo mucha paciencia.



"Después del primer gol se nos simplificó todo", apuntó el entrenador, y agregó que "ya en el primer tiempo el partido estaba controlado pero faltó elegir mejor la última jugada, porque no se tomaban buenas decisiones en los metros finales".



Gallardo analizó que "en el segundo tiempo, con la apertura del gol, se hizo todo más simple. "Defensivamente no sufrimos, solo llegaron dos veces y (Franco) Armani las atajó, que es lo que viene haciendo siempre".



Y se mostró conforme porque Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta y Bruno Zuculini, que habitualmente no juegan juntos, armaron un buen tándem defensivo.



Sobre los decisivos ingresos en el segundo tiempo de Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré señaló: "A mis jugadores les digo que los necesito a todos para la causa, todos tienen que estar bien cuando les toca jugar, como pasó contra Racing u otros partidos".



En ese sentido consideró que Borré "es un jugador que está confirmando las razones por las cuales vino, vive del gol y sabe aprovechar bien las oportunidades, sabe buscar los espacios en la línea defensiva del rival y que tuvo que atravesar un proceso de adaptación el semestre pasado jugando pocos minutos".