De sobra. "Copito" ahora sí se animó a hablar de ascenso. Cuando llegó a San Juan expresó que su equipo estaba para pelear algo grande, hoy Sportivo está disputando la ronda Campeonato por el ascenso a la B Nacional.

El año pasado cuando el torneo recién comenzaba Víctor Hugo Andrada, técnico de Sportivo Desamparados, expresó que su equipo estaba para pelear a lo grande. Hoy el presente de sus dirigidos avalan lo dicho: peleando por la clasificación en la Zona Campeonato del Federal "A". En la previa del encuentro de mañana ante Chaco For Ever, "Copito" ahora sí se animó a hablar del ascenso.



-¿Terminó satisfecho con el empate ante Sarmiento?



-Por lo hecho no, porque lo podríamos haber ganado. Tuvimos mejores situaciones que Sarmiento pero en el fútbol no siempre 2+2 son 4. Igual me vine contento por el rendimiento, por el orden táctico, defensivo y ofensivo, pero si vamos al análisis de los 90" podríamos haber traído algo más.



-¿Cómo analiza a su rival?



-Es el partido más difícil que tenemos. Siempre es el rival de turno es el más duro, se lo dije a los jugadores: de nada sirve el punto que sumamos en Chaco si no sumamos de local. Será complicado porque se van a jugar la última carta porque sino van a quedar bastante lejos, creo que no vendrán a regalarse, sino que vendrán a esperar porque hasta el empate les servirá. Desamparados tiene que ser más paciente que valiente y ser inteligente para saber ganar el partido.



-¿Es desventaja enfrentar a un equipo que llega goleado?



-Cuando es un equipo herido es complicado. Porque viene con hambre de querer revertir lo que hizo de local, es más difícil agarrar un equipo golpeado que uno que viene en alza.



-La dupla Lastra-Prieto parece estar consolidada, ¿está satisfecho?



-Todos los delanteros tienen algo y están todos para jugar pero todo pasa por lo táctico, hoy los veo mejor a ellos dos y por eso están jugando. Prieto es el distinto, es un jugador que por algo le dicen "Mago", porque te saca un conejo de una galera, es un jugador que si vos le tirás una pelota con un misil él te la para de pecho y te la deja muerta, tiene una facilidad terrible para sacarse un tipo de encima y con Lastra se complementan muy bien.



-Cuando empezó el torneo dijo que Sportivo estaba para pelear algo grande, hoy, ¿para qué está Desamparados?



-Lo sigo diciendo. Desamparados es un club que no está para participar, por obligación tiene que competir. Quedamos afuera de la Copa Argentina y por lo hecho en los dos partidos podríamos haber seguido y no se dio por esas cosas que tiene el fútbol. Hoy estamos en un solo objetivo que es lograr la clasificación y después pelear por un ascenso a la B Nacional. Estamos muy metidos en ese objetivo.



-La gente está ilusionada, ¿qué le dice al hincha?



-Yo también y mucho. No desde ahora que estamos bien, me ilusioné cuando llegué y cuando me fui estaba en duda mi regreso pero volví y por eso estoy acá, porque estoy entusiasmado y sigo soñando. Es el sueño mío, el sueño de mis jugadores, de los dirigentes, de los hinchas y de mi familia, ojalá el sueño de todos se pueda cumplir, el tiempo lo dirá.



Por la mañana define y se concentra



Desamparados entrenará hoy por la mañana en El Serpentario donde Andrada terminará de ultimar los detalles y definirá el equipo titular y los suplentes que por la tarde se concentrarán. Ayer hizo trabajos tácticos y hoy hará algunos minutos de fútbol sin exigir demasiado, aunque se prevé que no realizará cambios con respecto al equipo que igualó en Chaco. Entonces formaría con Perelman; Décimo, González Bordón, García y Ramella; Corvalán, Solís, Fondacaro y Sánchez; Lastra y Prieto. Las entradas continúan a la venta hoy desde las 10 por el club y tienen un costo de 250 pesos las populares y 300 las plateas Alta y Baja. Para damas, menores y jubilados: 150 y 200 respectivamente. Los socios para las plateas abonan 50 pesos.