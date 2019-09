Apuesta. Matías Giménez es una de los rostros del futuro en San Martín y Grelak le dio cancha para intentar el empate. Un centro suyo sirvió para la igualdad. Después, fue derrota.

Tres partidos en San Juan, dos derrotas y un empate. Esa es la síntesis estadística que castiga el presente de San Martín en la Primera Nacional y para el técnico Alfredo Grelak, nadie se esconde, nadie esquiva el momento: "Este grupo de jugadores es el primero que quiere revertir todo esto. No es sencillo el momento que han vivido con el descenso y no es fácil recuperarse pero todos los días me demuestran que quieren salir, ganar y con el respaldo de la gente eso llegará" sintetizó. Metiéndose ya en el trámite del partido, Grelak asumió que la caída es injusta: "Creo que no merecimos perder así. Fuimos más, generamos más que el rival y ellos se lo terminaron llevando con un gol de otro partido. Fuimos más profundos en el comienzo ganando por los costados y nos faltó la contundencia como para abrir el marcador pero jugamos mejor que Temperley. Llegó el primer gol de ellos en una serie de rebotes y luego tuvimos la lucidez para empatarlo pero como dije, un gol de otro partido nos dejó sin nada. Pero estoy convencido que es el camino. recuperamos nombres importantes como Prósperi, como Mattia. Así la estructura se va completando y creo que más que nadie, este grupo es el primero que quiere ganar ya en San Juan. Es una deuda pero se saldará a tiempo. Me quedo con la actitud del equipo, con la propuesta pese a la derrota pero insisto que de esto, se sale con apoyo".



El resto



En la continuidad de la séptima fecha, en Puerto Madryn, Guillermo Bron derrotó por 1-0 a Ferrocarril Oeste mientras que Deportivo Riestra y Sarmiento de Junín igualaron 2-2 al igual que Belgrano con Independiente Rivadavia.