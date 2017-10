Las semifinales de la Liga Nacional A1 y A2 del hockey sobre patines están próximas a concretarse. El Concepción Patín Club será el escenario de todos los encuentros que reúne a los cuatro mejores de cada liga.

La definición en semifinales comenzará el viernes 27 con la disputa de cuatro partidos, continuará el sábado 28, con igual cantidad de encuentros, y finalizará el domingo 29 de Octubre. Todos los días la actividad empezará a las 16 hs y terminará cerca de las 23.

Las semifinales de Liga Nacional A1 la integran Unión (SJ), UVT (SJ), Banco Mendoza (Mza) y Murialdo (Mza). Mientras que los cuatro mejores equipos en la A2 son Bancaria (SJ), Huarpes (SJ), Caucetera (SJ) y Estudiantil (SJ).

Los cuatro clasificados en cada liga jugarán todos contra todos, y los dos mejores de cada una de ellas se adjudicarán el pasaje a la final.

Semifinales – fixture Liga A1 – A2



Sede: Concepción Patín Club



27/10:



A2 – Bancaria vs Caucetera (16:30)

A2 – Huarpes vs Estudiantil (18:45)

A1 – Banco Mendoza vs Murialdo (20)

A1 – UVT vs Unión (21:45)

28/10:



A2 – Huarpes vs Bancaria (16)

A2 – Estudiantil vs Caucetera (17:45)

A1 – Banco Mendoza vs UVT (19:30)

A1 – Murialdo vs Unión (21:15)

29/10:



A2 – Caucetera vs Huarpes (16)

A2 – Estudiantil vs Bancaria (17:45)

A1 – Unión vs Bco Mendoza (19:30)

A1 – Uvt vs Murialdo (21:15)