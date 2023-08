Este viernes y sábado tendrá lugar la primera de las concentraciones del pre-seleccionado argentino de hockey sobre patines. Cabe destacar que esta convocatoria a realizarse en Mendoza contará solo con la presencia de cinco de las campeonas del mundo debido a que el resto por distintas circunstancias no podrán ser parte de estos entrenamientos.

En la lista de Jorge "Bebé" Castro el flamante DT que reemplazará a Darío Giuliani, resalta la presencia de Florencia Felamini, Luciana "Luchi" Agudo, Gimena Gómez, Natalia Jara y Valentina Fernández, quienes estarán en esta cita con las preseleccionadas.

En tanto que el resto de las campeonas del mundo por distintos motivos no podrán ser parte de esta primera prueba con el flamante entrenador, pero sí lo harán en futuras concentraciones. Con la única baja de Adriana Gutiérrez, quien anunció en el Mundial su retiro, el resto continuará siendo parte del seleccionado que apunta a conseguir la clasificación para el Mundial 2024. Julieta Fernández quien fue operada recientemente por un problema de salud no podrá estar porque no tiene el alta médica para poder entrenar, mientras que Lourdes Lampasona, Anabella Flores, Adriana Soto y Daiana Silva estarán afectadas a los compromisos con sus clubes pero lógicamente continuarán representando al país en próximos eventos.

Adriana Gutiérrez será la única baja en la Selección mayor. La sanjuanina decidió su retiro por motivos personales y lo anunció tras la consagración en el Cantoni.

Jorge "Bebe" Castro, quien estará al comando de la selección, junto con Carlos López, quien continúa en su rol de principal ayudante técnico, avisó que la idea de la presencia de las campeonas del mundo con el resto de las convocadas es para ir analizando y nivelando el rendimiento del resto.

Además de las cinco campeonas del mundo, completarán la delegación en esta primera concentración las mendocinas Malen Castillo, Julieta Gómez, Catalina Quinteros, Martina Sad y Ludmila Vucevic (Andes Talleres), Micaela Escudero, Priscila Molina y Paula Zeballos (IMPSA), Iara Fiorentini y Valentina Cardozo (Murialdo), Emilia Mazzei (Maipú Giol).

Esta cita en Mendoza durante viernes y sábados en el club IMPSA, será la primera de distintas pruebas que se irán realizando a nivel nacional. El fin de semana del 18, 19 y 20 el grupo se trasladará a Buenos Aires para una nueva concentración que si bien resta definir escenario sería en GEBA. Para esa ocasión, el nuevo cuerpo técnico pretende disputar un amistoso con un seleccionado bonaerense. Mientras que para el fin de semana del 8, 9 y 10 de septiembre las pruebas se trasladarán a San Juan, donde seguramente habrán convocadas jugadoras de distintos clubes sanjuaninos.

Las Aguilas tendrán la misión este año de buscar la clasificación a los World Skate Games 2024 que tendrá a la ciudad de Novara en Italia como la sede del hockey sobre patines.