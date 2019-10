Eficaz. Yori de penal anotó el empate. San Martín crece.

Desde que llegó a San Martín no paró de crecer. Marcelo Laciar es el "padre de la criatura" de este San Martín que hoy lidera junto a Colón. El DT valoró el presente y dijo que sus dirigidos hicieron mérito para ganarle a Sportivo y estar donde están: "Vine en un momento complicado porque San Martín venía mal con el promedio, yo me mentalicé en sacarlo de ahí, me dí cuenta que material futbolístico había pero sólo había que trabajar en lo anímico y cambiarle la cabecita al jugador, lo logramos y por eso estos muchachos se merecen este presente", comentó el "Gino". Sobre el clásico ganado, valoró: "Quizás no se jugó bien pero los clásicos son clásicos y siempre son luchados, no importa el presente de cada uno. Se dio un lindo partido".