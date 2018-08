Cerquita. El primer tiempo fue su momento y en dos ocasiones estuvo a punto de convertir. Primero, tocándosela por debajo a Rigamonti y después cabeceándole a quemarropa. Pablo Palacios Alvarenga demostró que San Martín no le queda grande.

El gol cotiza a precio oro en el mercado futbolero. En todos lados, un goleador es la figurita difícil para cualquier equipo y en San Martín, después de varios intentos, en esta temporada llegó el paraguayo Pablo Palacios Alvarenga. El goleador que se cansó de hacer goles en Gimnasia de Mendoza para llevarlo a la Primera B Nacional y que ya había dejado su estela cuando se puso la camiseta de Atlético Unión en el Federal A de 2016. Hoy, Pablo sabe que vino a buscar su lugar y se le dio rápido porque con apenas un amistoso encima en el que metió 3 de los 4 goles del Verdinegro, arrancó de entrada en la Superliga ante Belgrano en Córdoba y lo disfruta.

"Es un momento muy lindo. Una sensación que disfruté en todo momento pese al nerviosismo lógico de un debut y más en la máxima categoría de Argentina. San Martín me había buscado varias veces y no se daba pero se concretó ahora y lo único que le sale decir es que lo disfruto. Es un orgullo vestir esta camiseta", abrió Pablo ya instalado con familia y todo en la provincia, un plus que le da más tranquilidad.



Pasó el debut, otra categoría y un resultado positivo: "Es otro juego, más rápido pero con menos marca. En el Federal A no te dejan ni moverte pero en Primera es otra cosa. Creo que eso favorece mi juego porque pese a que soy alto y grande, no dejo de tener velocidad para aprovechar los espacios. Quedé conforme pero hay que mejorar siempre".



Se viene el debut de local contra Patronato y Palacios lo vive con ansiedad: "Ya me imagino estar en cancha con la gente de San Martín, sabiendo que nos jugamos un partido muy importante por la realidad con la que arrancamos la Superliga. El primer partido dejó cosas positivas como equipo y ante Patronato tenemos que mejorarlas para lograr el gran objetivo de todo el grupo. Yo les agradecí a mis compañeros todo lo que me han ayudado para arrancar en este nuevo ciclo".

Su estadía en San Juan es otro tema aparte. Su paso por Unión dejó amigos y Pablo los recuperó: "San Juan me recibió muy bien y siempre me trató de la mejor manera. Acá dejé amigos en esos 5 meses que pase en 2016 que hoy recuperé pero además el grupo en San Martín es sensacional. Me han integrado de la mejor forma y eso hace fácil todo. Hay que responder en la cancha porque soy un privilegiado sabiendo que estoy en el lugar donde quería estar. Uno deja todo, aporta lo que tiene y el objetivo es que San Martín siga creciendo y se quede en el lugar que se ganó en la Superliga argentina, nada más ni nada menos", cerró el paraguayo.

Comenzó la semana en Concepción



Tras el regreso desde Córdoba en la mañana del domingo, el plantel de Atlético San Martín empezó este lunes su semana apuntando al partido del próximo domingo ante Patronato de Paraná, a partir de las 11, en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez. El grupo, a las órdenes del técnico Walter Coyette comenzó su agenda de trabajo en un solo turno matutino, rutina que hoy volverá a repetir. El miércoles, en tanto, será el único día de doble turno para el plantel verdinegro. Jueves, viernes y sábado servirán para trabajar en la mañana nuevamente y definir los detalles del equipo que jugará un partido clave para la pelea por la permanencia. En las novedades, se aguarda la evolución de la lesión muscular de Gonzalo Prósperi que salió ante Belgrano apenas iniciado el cotejo. En cuando a lo organizativo, el piso del estadio Hilario Sánchez está más que cuidado para brindar un escenario acorde a la Superliga Argentina.

Recuerdo Azul



Su paso previo por San Juan estuvo vestido de Azul con los colores de Atlético Unión. Una experiencia que Pablo no olvida: "Fueron apenas 5 meses pero me trataron de la mejor manera. Hice muchos amigos y ahora nos reencontramos. Fue mostrarme en el fútbol de Argentina y esa campaña que terminó contra Juventud Antoniana de Salta sirvió para ganarme un lugarcito en la consideración de varios equipos de la zona"