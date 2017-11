Juntos. Le pega el Kun Agüero con Lionel Messi a su lado. El capitán se mostró feliz porque su compañero volvió a anotar un gol con la camiseta argentina.

Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, afirmó que está "feliz" por el presente de su amigo y compañero Sergio "Kun" Agüero, autor del gol con el que el equipo de Jorge Sampaoli superó 1-0 a Rusia en el amistoso internacional jugado ayer en Moscú.



"Es lindo e importante que el Kun haga goles. Estoy feliz por él. Viene haciendo muchos goles en el (Manchester) City y que ahora los haga en la Selección me encanta", declaró Messi.



El gol de Agüero, uno de los delanteros que mejor se entiende con él, llegó tras un pase de Cristian Pavón. Consultado por el jugador de Boca, Messi lo elogió: "Pavón puede ser importante para la Selección. Es veloz y ha entendido perfectamente el juego de la Selección. Puede convertirse en un gran aporte para el equipo".



El rosarino, el único de los futbolistas de la delegación argentina que no viajará con el equipo a Krasnodar para enfrentar el martes a Nigeria sino que fue licenciado por Jorge Sampaoli para irse a Barcelona, contó que "él decidió hacerme descansar y está bien".



"Lo hablamos con Sampaoli. Nosotros jugamos muchos partidos en la temporada: la Champions League, la Copa del Rey, la Liga, más todo lo de la Selección y los viajes... Yo quiero llegar de la mejor manera al Mundial. Por eso me licenció para que tuviera un poco de descanso", explicó el crack del Barcelona FC.



Sobre el partido en el magnífico estadio ruso, Messi consideró: "Tuvimos un buen primer tiempo, tuvimos la posesión de la pelota... El segundo nos costó más porque los rusos nos presionaron y salieron a buscar. Hay que seguir mejorando, pero ganar es bueno para fortalecer".



"Es complicado porque hay poco tiempo en la Selección, por eso hay que aprovechar al máximo este tipo de partidos. Hay que reforzar el juego y el sistema", agregó el mejor del mundo.



En tanto, frente a la pregunta sobre si Gonzalo Higuaín -goleador de la Juventus de Italia- tiene que volver a la Selección Argentina, la "Pulga" respondió: "Más allá de la amistad y de todo lo que vivimos juntos, él demuestra cada fin de semana lo que es en su equipo".



Sobre el estadio de Moscú, que será escenario de la final del Mundial 2018, Messi opinó que "es muy lindo, grande y moderno. Ojalá volvamos a jugar acá".

LOS JUGADORES

Todos felices en la redes sociales

Felices. El Kun ya marcó el gol y los argentinos vuelven a su campo. Tras el partido todos festejaron en las redes sociales.

Tras la victoria sobre Rusia, varios de los jugadores del plantel argentino compartieron sus sensaciones post victoria a través de las redes sociales. Y en esa sintonía, coincidieron en expresar su alegría y satisfacción por el triunfo en Instagram.



Así, desde el Kun Agüero, quien destacó el resultado final, hasta los debutantes Pezella y Pavón (subió una foto con Messi, a quien definió como "el mejor del mundo"), los jugadores de la Albiceleste se mostraron felices.



Fuente: Olé Digital.