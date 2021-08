Leonardo Wiernes es palabra autorizada para opinar del gran presente de la Selección argentina de vóleibol que ayer logró la clasificación histórica en los Juegos Olímpicos. El "Chiqui", ya sabe lo que representa un Juego Olímpico y expresó su felicidad por la clasificación y también por los tres sanjuaninos en el plantel.

"En esta instancia no se está todos los días. Estoy feliz, recontra orgulloso por los chicos y sus familias porque los conozco a todos", expresó el "Chiqui" haciendo referencia a Bruno Lima, Matías Sánchez y Federico Pereyra. Wiernes, es sinónimo de Obras Sanitarias y que los tres hayan pasado por el club de calle 25 de Mayo para él representa muchísimo. "Son nuestros y los conozco desde siempre, pero más allá de eso estoy orgulloso de pertenecer al voley. Este plantel tiene una capacidad enorme para hacernos emocionar", expresó el Chiqui. El exjugador de Obras y de la Selección, con una ardua trayectoria, estuvo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, y junto a Raúl Quiroga fueron los embajadores provinciales. En aquella oportunidad, Wiernes tenía 23 años y fue uno de los armadores de la Selección nacional que finalizó en el sexto puesto y obtuvo el diploma olímpico. "La gente cree que si no traes medallas no sirve, pero no es así. Uno quiere siempre el mejor resultado, es lo que se busca. Pero a los Juegos Olímpicos no llega cualquiera, están los 16 mejores del mundo. De ahí en más pasar a una ronda clasificatoria como Cuartos o Semifinales ya es como tocar el cielo con las manos", aseveró Wiernes.

"En una competencia corta e intensa el partido más difícil era el de ayer porque te permite ir a una doble chance por medallas. Estar allí ya es mejor que salir campeones", analizó ya metiéndose en lo netamente deportivo.

Bruno Lima fue una de las figuras para la clasificación de Argentina. Al rawsino Wiernes lo conoce casi desde la cuna, incluso era su técnico en Obras cuando Lima fue a los JJ.OO de Río. Por eso, el "Chiqui" analizó: "Lo que hoy hizo Bruno es extraordinario. Venía con números regulares y en el momento más difícil del partido cuando el equipo más lo necesitó en el tie-breack, en el 8-10 fue clave. Creo que ese fue el punto de inflexión del set y del partido", expresó y también elogió a Sánchez y Pereyra: "Matías cada vez que entró le cambió la cara al equipo y Fede también, lo hicieron bien". Por último el Chiqui manifestó: "Después del partido ante Brasil se repusieron y vinieron tres triunfos impresionantes. Están jugando a un nivel extraordinario, con muy buen voley y con frialdad. Los veo convencidos y disfrutando del momento. En los peores momentos del partido responden, jamás se caen".