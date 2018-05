Se disputó la segunda fecha del Campeonato Oficial de la Liga Jachallera de Fútbol con los siguientes resultados. En cancha de Racing, con una recaudación de 21.240 pesos, Deportivo La Estrella derrotó a San Lorenzo 1-0 con gol de Diego Avila. Luego, Racing derrotó a Andacollo 3-1 con goles de González. García y Araya, mientras que Luna marcó para los de Tamberías. En cancha de Pampa, Argentinos de La Florida derrotó a Pampa 4-1 con los goles de Guerrero, Argumoza, Figueroa y Tejada. Luna marcó para los pampistas. Luego, Peñarol venció a Independiente 3-1. Molina, Castillo y Ramos para los de San Isidro y Alejos para los de Gran China. Cerrando la fecha, San Roque se impuso a Huaco 1-0 con gol de Carmona. Y, finalmente Niquivil derrotó a Árbol Verde 2-1. Los goles del ganador fueron de Alaniz y Quiroga, en tanto Muñoz para los Arbolinos. En las posiciones, Estrella y Niquivil suman 6 puntos, Florida y Peñarol 4, Racing, San Roque, Árbol Verde, Andacollo y Atlético Pampa tienen 3 puntos, San Lorenzo Independiente y Huaco sin puntos (sujeto a modificaciones por protestas presentadas).



El Apertura 2018 de la Liga Calingastina no detiene su marcha y este fin de semana se disputó la cuarta fecha del certamen, sorprendiendo el empate 2-a 2 de la Asociación de Fomento Alcaparrosa frente al líder, Centro Calingasta. En otro de los partidos, Horizontes Juveniles fue un festival al golear por 6-0 a La Isla, mientras que en el restante encuentro, La Planta venció 2-1 a Consorcio. Resultados cuarta Fecha: Horizontes 6 (Marcos Contrera (2), Javier Gómez Javier (2), Luis Gómez y Orlando Ibaceta)-La Isla 0; La Planta 2 (Gastón Alvarez y Miguel Aguilera)-Consorcio 1 (Braian Espinoza); Centro Calingasta 2 (Sebastián Toro y Facundo Ferreira)-AFA 2 (Emanuel Castillo y Enzo Gómez). Libre: La Capilla



Programación Quinta Fecha: La Capilla vs La Planta, Consorcio vs AFA y La Isla vs Calingasta. Libre: Horizontes Juveniles. Cancha: La Capilla.



En tanto que en la Liga Iglesiana de Fútbol y luego de que fuera reelecto por un nuevo mandato el presidente Leonardo Guajardo, la actividad comenzará recién en agosto luego de que todos sus clubes priorizaran la presencia de sus clubes en la Copa de Campeones. Aunque ya están más que avanzadas las gestiones para lo que será su primera temporada en futsal, aprovechando los gimnasios.