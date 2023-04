Durante una semana, en el Club Huracán de Parque Patricios, se disputará una nueva edición del Campeonato Argentino Senior masculino de hockey sobre patines. El comienzo para los cinco equipos que representan a la provincia en el evento fue con dos victorias, mientras que el último en presentarse, Social San Juan, lo hacía al cierre de la edición ante River.

En duelo entre comprovincianos, Lomas de Rivadavia se hizo fuerte en un partidazo al superar 3-2 a un histórico como lo es Concepción. Víctor Bertrán en dos ocasiones y Maxi Ortiz anotaron para el vencedor; Ariel Romero y Matías Chirino, en el Azul.

El otro que pudo celebrar en este primer paso resultó Olimpia. En duelo cuyano, los Turcos, siempre animadores en los últimos años del Argentino, superar 5-4 a Casa Italia, de Mendoza, con los alaridos de Francisco Bielsa (2), Federico Pons (2) y Sebastián Pascual.

Por su lado Valenciano, no consiguió doblegar la resistencia de Banco de Mendoza e igualó en cuatro tantos. Para la Barraca anotaron Rodrigo Ferruccio (2), Josí García y Luca Garcés.

En otros resultados de la apertura, San Martín de Mendoza batió 7-4 a La Colonia, de la misma provincia; Andes Talleres dio cuenta 4-3 sobre GEBA. Mientras que restaban medirse anoche al cierre de la edición: Argentinos vs. Huracán y Harrods vs. Estudiantil Porteño.

Para la segunda fecha, la agenda será bastante cargada: 12 horas, Lomas vs Andes Talleres; 13.30, Social vs San Martín; 15, Valenciano vs Argentinos; 16.30, Estudiantil Porteño vs Casa Italia; 18, Olimpia vs Harrods; 19.30, Concepción vs GEBA; 21, Huracán vs Banco Mendoza y 22.30, La Colonia vs River.

La primera fase se completará mañana.