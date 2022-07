Estudiantes de La Plata retornó esta noche a la victoria y venció a Barracas Central, por 3-1, en partido correspondiente a la 9na. Fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF).



En el estadio Jorge Luis Hirschl, el equipo "pincha", que dirige el DT Ricardo Zielinski, volvió a festejar un triunfo, luego de cinco partidos.



Leandro Díaz (Pt. 11m.), Benjamín Rollheiser (St. 8m.) y Pablo Piatti (St. 37m.) marcaron para el conjunto platense, que reúne 11 unidades y quedó a 8 de la línea de los vanguardistas.



Un tiro libre de Iván Tapia (Pt. 21m.), que se clavó en el ángulo del arquero Mariano Andújar, había establecido la paridad provisoria para el equipo de Parque de los Patricios, que sumó su segunda caída consecutiva.



Estudiantes comenzó decidido a cortar su mala racha, con Piatti (la figura de la cancha) de media punta asociándose con Zuqui para la generación de juego. Además jugó por las bandas con Godoy-Castro, por derecha, y Más-Rollheiser, por izquierda.



El mejor juego tuvo su premio a los 11m., cuando Rollheiser combinó con Zuqui, el mendocino la metió en el área, la bajó el uruguayo Castro, el lateral Godoy la tiró al medio y el tucumano Díaz, después de un rebote, dejó sin chances a Gagliardo para decretar la apertura del tanteador.



Siguió mejor el local que estuvo cerca del segundo, con un centro de Castro que pegó en el segundo palo del arquero visitante.



Pero sobre los 21m., tras una dudosa infracción de Lollo a Bandiera, la pegada de Tapia le entregó el empate parcial al equipo dirigido por el santafesino Alfredo Berti.



El árbitro Pablo Echavarría entregó otra duda un rato después, cuando no sancionó infracción en una aparente falta de Mas sobre Mater en el área.



En el final de la etapa, Castro mandó un centro desde la izquierda, Díaz ganó por arriba, pero Gagliardo respondió bien y evitó el desnivel del elenco local.



Estudiantes no pudo concretar en la red su dominio en una etapa en la que tuvo, por ejemplo, 10 tiros de esquina a favor.



El “Pincha” salió decidido a llevarse por delante a Barracas en el complemento. De entrada no llegó Díaz, tras un buen centro de Piatti.



Y a los 8m., el equipo local aplicó una rápida contra y Rollheiser (refuerzo que llegó de River Plate) acomodó su zurda y -en posición de 8- metió un disparo abajo, que se coló contra el palo derecho de Gagliardo.



Barracas Central no reaccionó y sobre los 22m., el apuntado Rollheiser tuvo el tercer tanto, mediante un tiro libre, aunque el travesaño se lo negó. Un rato más tarde, Piatti vio adelantado al arquero rival y el balón se fue apenas alto.



Sobre las 37m. llegó la definición del pleito, con un disparo del cordobés Piatti, quien clavó la pelota abajo, junto al poste izquierdo de Gagliardo, para sentenciar la historia.