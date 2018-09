Adentro. Estudiantes de La Plata avanzó recién en los penales después del gran esfuerzo que hizo Luján.

Estudiantes no logró exhibir la superioridad de categoría en los 90 minutos e igualó 0-0 contra el representante de la Primera C, que realizó una labor prácticamente perfecta. Sin embargo, la serie desde los doce pasos le dio el triunfo por 4-1 al conjunto dirigido por Leandro Benítez, que avanzó a Octavos de Final (irá con San Lorenzo o Colón de Santa Fe). La paridad entre categorías con una importante distancia volvió a hacerse presente en la Copa Total Argentina. Estudiantes de La Plata, protagonista de la Superliga que se quedó a un minuto de eliminar a Gremio en los Octavos de Final de la Libertadores, no logró superar durante los 90 minutos al humilde Luján, conjunto que se estrenó en los 16vos y no sumó triunfos en sus tres presentaciones por el torneo de la Primera C. Una mayor precisión en la definición por penales le permitió al Pincha evitar otro resultado memorable en la presente edición y, al superar por 4-1 a su rival en la serie, avanzar a la próxima fase.



En Rosario



San Lorenzo y Colón se enfrentarán hoy a las 21.10, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por los 16vos de Final de la Copa Total Argentina 2018. El ganador de este prometedor encuentro se medirá con Estudiantes de La Plata en la próxima instancia de esta Copa.