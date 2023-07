Estudiantes de La Plata, con una gran actuación colectiva, goleó este sábado a Belgrano de Córdoba por 4-0 en su Estadio UNO y volvió al triunfo en la Liga Profesional de Fútbol después de seis partidos.



En la etapa inicial, Benjamín Rollheiser hizo la diferencia en dos oportunidades -la primera con un gol olímpico- y en la segunda completaron el marcador el uruguayo Mauro Méndez y José Sosa, con una brillante ejecución de tiro libre.



El equipo de Eduardo Domínguez repitió el resultado del martes pasado ante Barcelona de Guayaquil, que le dio la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, y retomó la senda del éxito en el torneo local.



No ganaba por Liga desde del 2 de junio cuando goleó a Barracas Central (5-2) en La Plata. La victoria de hoy lo equiparó con Lanús (42), que ocupa la última posición de acceso a la Libertadores 2024.



El "Pincha" cumplió una gran actuación colectiva, con altos rendimientos individuales. Este martes buscará sostener el nivel en la Copa Argentina cuando enfrente a All Boys y el viernes lo intentará frente a Argentinos Juniors en la última fecha de la LPF.



Estudiantes jugó un primer tiempo de alto nivel y borró rápidamente las intenciones de un Belgrano, cuyo técnico Guillermo Farré se retiró sin hacer declaraciones (¿fin de ciclo?).



El "Pirata" sufrió la cuarta derrota en cinco fechas y cayó al undécimo lugar, fuera de toda clasificación internacional.



El local se hizo dueño de la pelota y del terreno con Benjamín Rollheiser y Santiago Ascacibar como abanderados. A los 8 generó la primera situación clara, con Guido Carrillo y Méndez, quien metió un cabezazo contra el palo que obligó a una gran atajada de Nahuel Losada.



A los 12m., Zapiola encaró y sacó un zurdazo que el arquero desvió al córner. Desde la derecha lo ejecutó cerrado Rollheiser al primer palo, Losada no pudo bloquearlo y el ex River festejó su gol olímpico.



Rollheiser, el mejor en ese pasaje del juego, amplió la distancia en otro ataque que inició y definió después de combinar con Ascacibar y Leonardo Godoy.



Tuvo dos más el equipo de Domínguez en el primer tiempo. Una con Méndez y otra con Rollheiser. Losada se quedó con ambos intentos para aumentar.



Farré realizó tres cambios en el inicio del segundo tiempo, cambió la línea de 5 por una de 4, Estudiantes le cedió la pelota y se paró de contragolpe. A los 7 otra vez Rollheiser tomó un tiro de esquina, Carrillo la peinó, Méndez cabeceó, el palo la devolvió y otra vez Méndez de cabeza puso el 3 a 0. La jugada fue revisada por el VAR, que certificó que el ingreso del balón en su totalidad.



Con un rival desmoralizado y en inferioridad numérica por la expulsión de Erik Godoy, Estudiantes llegó al cuarto con un tiro libre que Sosa puso en el ángulo superior derecho.



Hubo tiempo para más pero lo impidió Losada ante el juvenil Palavecino primero y Ascacibar después.