Estudiantes de La Plata, que está primero en su zona en la Copa de la Liga Profesional, y tiene una rica historia con cuatro títulos en el máximo certamen continental, visitará hoy a Everton, de Chile, en el cotejo de ida por la tercera fase de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará en el Estadio Sausalito, en Viña del Mar (es del municipio de la ciudad, Everton no tiene estadio), desde las 19.15, con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu de Araujo y televisado por Fox Sports. El desquite será en La Plata el 16 de marzo.

También jugarán por la ida, desde las 21.30, Fluminense de Brasil y Olimpia de Paraguay, en tanto que el desquite será el miércoles 16.

Estudiantes, dirigido por Ricardo Zielinski, posee una notable historia en la Copa Libertadores, habiéndola ganado cuatro veces, tres consecutivas en 1968, 1969 y 1970, con la dirección técnica de Osvaldo Zubeldía, y en 2009, dirigido por Alejandro Sabella.

La libertadores forma parte del ADN del hincha del "Pincha", a través de las gestas de esos grandes equipos comandados por Juan Ramón Verón como la gran figura del tricampeón.

Estudiantes llegó a esta instancia luego de eliminar, con bastante grado de dificultad, a Audax Italiano: perdió por 1-0 en Santiago de Chile y ganó 2-0 en el Estadio Uno de la Plata.

En el camino del equipo platense asoma un nuevo equipo chileno, esta vez Everton, dirigido por el argentino Francisco Meneghini.

En Everton juegan los argentinos Juan Cuevas (ex Gimnasia), Ismael Sosa (ex Independiente), Guillermo Sánchez (exinferiores de Boca) y Lucas Di Yorio (ex Aldosivi de Mar del Plata).

El pase a la fase de grupo tanto para Everton como para Estudiantes es fundamental, no solo por el aspecto deportivo sino por el económico ya que al llegar a esa instancia cada equipo se asegura 600.000 dólares por partido.