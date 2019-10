Estudiantes y Huracán empataron 0-0 en el partido válido por la novena fecha de la Superliga. El encuentro se disputó en el estadio Único.

La jugada más clara del primer tiempo fue para El Globo, que estuvo cerca de abrir el marcador recién a los 41 minutos. A la salida de un córner, el zaguero Sebastián Salcedo se alzó en el área y conectó un cabezazo de pique al suelo que se estrelló en el palo ante la atenta mirada del arquero Mariano Andújar.

El local recién pudo responder en la segunda parte, cuando Mateo Retegui no pudo empujar debajo de los tres palos un peligroso buscapié que había llegado desde la izquierda. El Pincha fue el que más insistió hasta el final, pero no encontró la claridad necesaria para quedarse con los tres puntos. Tampoco el elenco de Parque Patricios en los contraataques que no logró capitalizar.

De esta manera, Estudiantes acumula dos fechas sin triunfos y no logra mejorar su promedio. Con solo diez puntos en la Superliga, el conjunto platense se ubica lejos de los puestos de vanguardia y de los líderes, que son Boca y Argentinos Juniors, con 18.

Sin embargo, el entrenador Gabriel Milito, cuya continuidad está en jaque, ya pone la mira en los octavos de final de la Copa Argentina ante Estudiantes de San Luis (el próximo jueves en cancha de Arsenal). Si se clasifica a cuartos, chocará el miércoles 16 de octubre con Central Córdoba de Santiago del Estero en Córdoba.

Huracán, en tanto, no perdió desde que Néstor Apuzzo se hizo cargo del equipo. El Globo suma tres fechas sin caídas (un triunfo y dos empates sin goles). Con 10 unidades, aún está lejos de la pelea.

