Estudiantes y Racing Club aburrieron y empataron esta noche sin goles en el estadio UNO, de La Plata, por la 24ta. fecha del certamen de la Liga Profesional (LPF).



Con este resultado, el equipo 'pincha' reúne 39 puntos en la clasificación y continúa en zona de Copas, mientras que la entidad de Avellaneda arribó a las 32 unidades.



El equipo visitante descansará hasta agosto en el plano internacional (jugará octavos de final de Libertadores ante Atlético Nacional de Medellín), mientras que su par platense viajará mañana al mediodía rumbo a Ecuador para jugar este martes ante Barcelona de Guayaquil, por la ida de uno de los playoffs clasificatorios rumbo a Copa Sudamericana.



Los dos conjuntos diseñaron un primer período muy flojo, con muchas imprecisiones y en donde ninguno de los dos hilvanó alguna maniobra más o menos convincente.



Las jugadas de peligro no abundaron. A los 30m. Rollheiser habilitó a Leonardo Godoy, quien desde el borde del área le 'pinchó' la pelota al arquero Arias, que salió a achicar. La pelota quedó en el techo de la valla.



A los 38m., en tanto, Racing generó una chance, cuando Gómez encaró por el medio y probó desde media distancia, para propiciar una buena respuesta del golero Andújar, quien rechazó hacia un costado.



El complemento tuvo características similares, con un Estudiantes lleno de limitaciones pero que buscó un poco más y tuvo tres aproximaciones para intentar quebrar el cero. Rácing no generó nada, no manejó la pelota y tampoco pudo inquietar de contra.



El equipo local dispuso de una ocasión a los 16m., cuando probó Mancuso desde afuera y respondió bien Arias. Y sobre el final, un disparo de Zapiola se fue alto, mientras hubo un cabezazo incómodo del uruguayo Méndez que salió desviado.



Los protagonistas aburrieron en más de 90 minutos de tedio y coronaron un resultado lógico: empate sin goles.