Probablemente no lo haya tomado por sorpresa la noticia. De hecho, no parece ni siquiera cuando él atiende el teléfono y escucha la confirmación. Hubo muchos rumores sobre su inducción al Salón de la Fama del básquet mundial. Al cabo, a Manu Ginóbili le avisaron ayer que era una de los Clase 2002 que lo conseguía. Y se alegró, claro. La ceremonia oficial será en setiembre, en Springfield (Estados Unidos).



El argentino está viviendo en Estados Unidos, y colaborando con San Antonio Spurs como asesor especial del staff de Gregg Popovich, centrado en los jóvenes. Desde la franquicia le preguntaron qué significaba este logro para él.



"En el momento en el que se vuelve real es poderoso", aceptó Manu, quien arrancó la charla hablando de que había escuchado los rumores, y también confesando que nunca se le había pasado por la cabeza imaginar que lo podían elegir para el HoF (por sus siglas Hall of Fame).



Es más, el bahiense de 44 años hasta dijo que ni siquiera soñaba con la NBA cuando era chico y ya jugaba al básquet. Claro que lo empezó a hacer luego, a medida de que avanzaba en su carrera. "Cuando vos jugás un Mundial o un Juego Olímpico empezás a considerar jugar en la NBA. Pero el Salón de la Fama es un nivel diferente", aseguró.



Ginóbili fue elegido por el Comité Norteamericano en primera instancia y luego por el Comité de Honores, compuesto por 24 integrantes entre dirigentes, basquetbolistas que integran el Salón de la Fama, personal administrativo y periodistas. Los cinco elegidos tuvieron al menos 18 votos positivos, los que se necesitan para asegurarse la elección.

"Si no hubiese sido parte de grandes equipos, no estaría aquí, porque no se trata de los logros individuales: estoy aquí por los que me rodearon". Emanuel Ginóbili- Exbasquetbolista

Lo destacado del caso de Manu es que lo hizo en el primer año en el que estaba permitido para él, ya que se deben esperar al menos cuatro años desde el retiro para ser elegible. Ginóbili se despidió del básquet en el 2018 cuando los Spurs perdieron ante Golden State en primera ronda del playoff por la NBA.



Apenas se confirmó, Manu se expresó en las redes. Y después habló con los Spurs. Y más allá de esas palabras, también , dijo: "Por supuesto que ganar una medalla de oro con tus amigos y representar a tu país es algo que no tiene comparación, porque es algo que se supone que no deberías vivir en Argentina. Quizás si sos LeBron James o uno de los grandes en Estados Unidos podés esperar que eso pase. Si sos de Argentina no te pasa eso, y el haber tenido la oportunidad de conseguir una medalla de oro no se puede comparar con nada".



También dejó palabras para San Antonio: "Ganar cuatro anillos con los Spurs también es increíble. Algunos jugadores luchan durante toda su carrera por conseguir uno, y quizás lo logran, pero nosotros tuvimos la suerte de ganar cuatro. Tuve la suerte de ser parte de dos equipos completamente icónicos en la misma década, en FIBA y en la NBA " .

Privilegiados

Además de Ginóbili, quienes ingresarán al Salón de la Fama serán: los exbasquetbolistas Tim Hardaway y Swim Cash, el entrenador George Karl y el entrenador colegial Bob Huggins.

Una carrera de otra galaxia

Manu, de 44 años, se retiró en 2018, después de transitar toda su carrera en la NBA con la camiseta de los Spurs, franquicia que lo contrató en 2002 procedente de Kinder Bologna de Italia. Tras surgir en la Liga Nacional con Andino de La Rioja, pasó a Estudiantes de Bahía Blanca y desde allí dio el salto a Europa para jugar en el Reggio Calabria cuando ya era jugador de la Selección. En San Antonio conquistó el anillo de la NBA en 2003, 2005, 2007 y 2014, formando un trío de excepción con el base francés Tony Parker y el pivote estadounidense Tim Duncan, bajo la conducción del entrenador Gregg Popovich. El mítico 20 de los Spurs, cuya casaca cuelga en el AT&T Center, fue dos veces elegido para el Juego de las Estrellas (2005 y 2011), obtuvo el premio al Mejor Sexto Hombre en 2008 y se despidió de la NBA con un total de 14.043 puntos, 4.001 asistencias, 3.697 rebotes y 1.392 robos.