El joven ganador de la Vuelta a San Juan le contestó al "Pelé o Maradona" del ciclismo y lo hizo con altura.

El joven ciclista belga, Remco Evenepoel, ganador de la última Vuelta a San Juan respondió a las críticas que la hizo Eddy Merckx y confirmó que apuntará a la clasificación general en el Giro de Italia en lugar de correr Lieja-Bastogne-Lieja y otras clásicos en el nuevo calendario de carreras de agosto a noviembre.

Evenepoel había asegurado el estado de liderazgo en el equipo Deceuninck-QuickStep para 2020, su enorme potencial, personalidad amigable y resultados revolucionarios como neo-profesional en 2019 capturando los corazones de los fanáticos del ciclismo belgas y la atención casi constante de los medios flamencos que lo bautizaron como el "nuevo Merckx". Justamente el Rey, sugirió recientemente que al joven de 20 años la prensa ya lo ha convertido en un ciclista exitoso.

Evenepoel ganó el título mundial junior de contrarreloj y carrera en ruta en 2018 y luego ganó la Clásica San Sebastián en su temporada de debut. Y este año ganó la Vuelta a San Juan y la Volta ao Algarve.

"Por supuesto que tiene talento, pero el camino aún es largo. A veces parece pensar que ya lo logró. Espero que cumpla con todas las expectativas, pero primero tendrá que comer muchos sándwiches", dijo Merckx. .

"Todavía tiene que comer muchos sándwiches" es un dicho flamenco que explica que alguien todavía tiene mucho trabajo por hacer y camino por recorrer.

Consultado por el sitio de ciclismo "Het Nieuwsblad" sobre los dichos del hombre que ganó 5 Giros, 5 Tour y 1 Vuelta de España, Evenepoel, con una sabiduría impropia para su edad contestó: "Eddy Merckx tiene todo el derecho de opinar. Basta solo mirar su carrera, ganó todo y no hay nada que agregar. Pero no me voy a preocupar por eso, sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. El equipo está satisfecho conmigo por como respondí hasta ahora. Eso es lo más importante. Mi objetivo es seguir creciendo a diario".