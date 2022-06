En el patinódromo de Pocito se desarrolló en la víspera una nueva jornada de Velocidad. Hoy continuará la actividad. Los dos primeros lugares en cada categoría son: Juv. Damas 200 m Meta contra Meta: 1) Camila Aquino (Arg); 2) Milagros Calviño (Arg). Juveniles Varones 200 m. Meta contra Meta: 1) Joaquín Campos (Arg); 2) Joaquín Rioseco (Arg). May. Damas 200 m. Meta contra Meta: 1) Ayelén Tuya (Arg); 2) Sofía Serrano (Brasil). May. Varones 200 m Meta contra Meta: 1) Gabriel Silva (Bra); 2) Nahuel Schelling (Arg). Juv. Damas 10000 m. Puntos Combinados: 1) Lucía Monje (Arg); 2) Fiorella Nieto (Arg).

Juv. Varones 10000 m Puntos Combinados: 1) Jokin Ziauokin (Arg); 2) Caetano Martorella (Arg). May. Damas 10000 m Puntos Combinados: 1) 17 Naiara Sagasti (Arg); 2) Violeta Cuella (Arg). May. Varones 10000 m Puntos Combinados: 1) Ken Kuwada (Arg); 2) Benjamín Gader (Arg). Juv. Varones 1000 m Sprint: 1) Jokin Ziaurriz (Arg); 2) Joaquín Rioseco (Arg). May. Damas 1000 m Sprint: 1) Naiara Sagasti (Arg); 2) Aylen Tuya (Arg).