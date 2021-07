El argentino Nicolás Exequiel Torres quedó quinto en las semifinales de ciclismo BMX de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que clasifican los primeros cuatro, y no pudo meterse en las finales por las medallas por apenas un punto.

El riojano de 24 años estuvo muy cerca, ya que terminó tercero en la última serie, pero totalizó 13 puntos y se ubicó detrás del francés Roman Mahieu (1° con 4 puntos), el colombiano Ramírez Yepes (2° con 10 puntos), el francés Andre Sylvain (3° con 11 puntos) y el estadounidense Connor Fields, quien se cayó en la última prueba, tuvo que ser retirado en camilla y no pudo competir en la final, más allá de que había conseguido la clasificación.

“Estoy viviendo algo increíble. Me faltó un poquito pero me voy contento porque dejé todo. Es mucho trabajo y esfuerzo llegar hasta acá. Son mínimos segundos, milésimas y voy al límite, pero me voy muy orgulloso de haber representado a mi país y a mi provincia. Y agradezco la buena energía de la gente”, expresó Torres en declaraciones a la TV Pública en en el Parque Deportivo Urbano de Ariake.

Torres anotó un tiempo de 41.693 y fue quinto en la primera pasada; luego bajó a 41.014 y volvió a ser quinto; y en la tercera y última logró el tercer lugar con 41.360, aunque no le alcanzó para avanzar a la final.

El ciclista argentino, primero en ganar una fecha de la copa del mundo de BMX (en 2018 en Santiago del Estero para la categoría élite) y campeón en el Mundial Junior en 2015, en Bélgica, terminó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la última serie de semis Connor Fields sufrió una brutal caída

El campeón olímpico de BMX en Rio 2016, el estadounidense Connor Fields, sufrió una escalofriante caída en la tercera serie de semifinales de BMX y tuvo que ser retirado en camilla y trasladado a un hospital cercano. Las primeras informaciones desde Tokio aseguran que sufrió una fractura de clavícula. De hecho no pudo competir en la final, más allá de que había logrado la clasificación.

Fields se cayó en la primera curva de la pista del Ariake Urban Sports Park de Tokio y, después de unos minutos en los que fue atendido por el personal médico, fue sacado en camilla. Los estudios continúan en un hospital. Se espera un comunicado oficial con los detalles de la dura lesión que sufrió el estadounidense.

Connor estaba clasificado para la final, pero no pudo competir por los problemas físicos que le generó semejante caída.