En la mañana de este viernes se definió que la inscripción de los Juegos Intercolegiales estará abierta una semana más debido a la cantidad de solicitudes por parte de los profesores de Educación Física de los establecimientos educativos de la provincia.

Las inscripciones se realizan por intermedio de la página oficial de los Intercolegiales: www.intercolegialessanjuan.com y pueden hacerlo en ocho deportes diferentes y en Cultura.

Cabe destacar que este año la primaria contará con siete deportes distintos para competir en categoría sub 12. Voleibol, handball, fútbol, tenis, hockey sobre patines, ciclismo y atletismo. En este último debe participar al menos un alumno del establecimiento para que puedan jugar en los otros deportes.

En Secundaria, cestoball, voleibol, fútbol, handball y atletismo será para categorías sub 14, sub 16 y sub 18. El resto varía. Ciclismo será para sub 14 que no sean federados, el basquetbol sub 14 y sub 16. Además, se agrega Cultura que tendrá canto y danza para esta edición.