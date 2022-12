La selección argentina última detalles para medirse ante Francia este domingo por la final del Mundial de Qatar en medio de unos días complicados para los hinchas porque el aluvión de personas que viajaron en las horas posteriores al triunfo frente a Croacia en semifinales generó que muchas personas aún no tengan su entrada para este decisivo encuentro.

Esto generó múltiples quejas en los fanáticos que asistieron al lugar donde están recluidos los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Doha para pedir que FIFA distribuya un remanente a la federación y que esta última los reparta a los argentinos. Sin embargo, esto no será así porque la entidad madre de este deporte puso 10 mil tickets a la venta en su sitio oficial en una decisión de la que no pudo participar AFA. Esta es una determinación habitual a 48 horas del partido porque se ha implementado en todos los cruces, pero toma notoriedad por ser la final de la Copa del Mundo. Además, no hay distinción de países porque la venta no será exclusiva para los argentinos: cualquier individuo puede adquirir estos boletos sin importar su territorio de origen.

El lanzamiento de estas entradas intenta frenar la reventa que se ofrece en distintos lugares de Qatar con precios al quíntuple de su valor original porque algunas butacas que poseen un precio de USD 1.000 se vendían a USD 5.000. Esto no es algo nuevo porque ocurría algo parecido en el duelo ante Croacia con valores oficiales que se situaban en USD 700, pero en el mercado ilegal escalaban ferozmente a USD 4.000.

La desesperación que se generó entre los hinchas generó este viernes por la mañana la presencia de unas 2.000 personas en las adyacencias de la residencia de AFA en el tierras qataríes con carteles que tenían la siguiente frase: “¡Tickets a precio FIFA, ya!”. Este gesto puso en evidencia la excesiva reventa que se registra para el último partido del Mundial.

El anuncio del organismo que preside Gianni Infantino no tiene nada que ver con esta protesta, pero sí puede calmar la efervescencia por conseguir un ticket para este cruce en medio de una venta que está a cargo de esa entidad y cuyos boletos no pasan por AFA ni por las confederaciones de cada continente como podría ser la UEFA y la CONMEBOL en estos dos casos.

El reducto de la final será el estadio Lusail con capacidad para 89.900 asientos y se espera que 35 mil estén ocupados exclusivamente por argentinos para vivir la final ante Francia que decidirá el título mundial entre los dirigidos por Lionel Scaloni y Didier Deschamps, respectivamente. Argentina llegó al último partido después de liderar el grupo C entre Polonia, México y Arabia Saudita. En los cruces de eliminación directa, venció a Australia, eliminó por penales a Países Bajos y goleó a Croacia. En la vereda opuesta, los franceses finalizaron en la cima del Grupo D entre Australia, Túnez y Dinamarca, mientras que le ganaron a Polonia, Inglaterra y Marruecos en octavos, cuartos y semifinales.