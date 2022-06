Pasaron exactamente 15 años de aquel inolvidable 16 de junio de 2007 para San Martín. Ese día le tenía deparado al club verdinegro su página más célebre porque ascendió por primera vez a Primera División, justo en el año de su centenario, dejando atrás 11 años en la B Nacional. Había perdido en el encuentro de ida ante Huracán 0-1 y todo se resolvía en el Hilario Sánchez para conocer quién daba el salto de categoría luego de haber finalizado 2do en la tabla general. Cayó día sábado, 18.20 era la convocatoria, pero los hinchas dos horas antes ya habían rebalsado el estadio. Se suponía, porque en la semana, en 55 minutos agotaron las entradas. Era la gran cita y con sólo un partido por delante para concretar el sueño. El encuentro largó cuando la tarde se perdía en Concepción. Mucho frío. Gorro, guantes, campera y encima de todo eso la verde y negra. No faltó nadie. Era "el" partido. Once mil personas lo sufrieron. No estaba la tribuna del sector Norte que hoy tiene capacidad para 8 mil personas, pero en ese arco y a los 53 minutos del segundo tiempo, Luis Francisco Tonelotto anotó el 3-1, desató la fiesta y el ascenso del Verdinegro a la máxima categoría se logró.

Hoy, DIARIO DE CUYO abre su archivo y revela 60 imágenes nunca publicadas de la épica victoria ante Huracán. ¡Feliz día verdinegros!