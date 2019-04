Fabricio Bustos, que hace no mucho se perfilaba para ser el lateral derecho de la Selección Argentina de los próximos años, reveló que en la previa del Mundial de Rusia, cuando el equipo de Sampaoli hizo la última gira donde se enfrentó a Italia y España, el jugador de Independiente tuvo un cruce con Lionel Messi.

"No es lindo que pase. Fui fuerte en una jugada y tendría que haberlo evitado. Le pedí disculpas y me dijo que no pasaba nada, así que me quedé tranquilo", reveló en diálogo con TNT Sports, recordando aquel suceso, y agregó: "En la Selección hay un grupo excelente".

Además, el ex compañero de Nicolás Tagliafico, elogió al actual defensor del Ajax: "Es muy fuerte de la cabeza, se merece estar donde está y tiene todo para ser capitán de la Selección". Por último, sobre su situación con la Albiceleste, manifestó: "Trabajo para estar en la consideración de Scaloni. Nunca me sentí afuera de la Selección".