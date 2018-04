Tokio, su máximo anhelo. Facundo Medard dejó de ser una promesa para pasar a ser una gran apuesta del triatlón local. Le apunta a poder clasificarse a los Juegos Olímpicos de 2020.



Hace tiempo que ya viene dando que hablar. Con sacrificio y en silencio. Ahora por los resultados ya no es una promesa sino una realidad que ya comienza a posicionarse como uno de los grandes potenciales sanjuaninos en triatlón. Se trata de Facundo Medard, el joven que viene de consagrarse campeón argentino de triatlón en Santa Fe y que ahora le apunta a clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Facundo tiene 22 años y una enorme ilusión de seguir creciendo en la disciplina que lo apasiona. "Estoy feliz por haber podido estar a la altura de la carrera, hubo un gran nivel", contó quien definió en un apasionante sprint mano a mano con Luciano Taccone, un experto en la materia que venía de consagrarse campeón sudamericano.



Humilde, carismático y muy comprometido con sus próximos objetivos, el vínculo de Medard con el "tria" se dio de grande. El pibe estaba metido en el mundo del hockey sobre patines: desde los 4 años jugaba en el por ese entonces Loma Negra y después pasó a Banco Hispano, hasta que una lesión jugando al hockey lo obligó a comenzar natación. Su entrenador en Ausonia, Martín González, le vio condiciones y Facu comenzó a practicar triatlón: "Tenía 17 años y no fue fácil arrancar, porque venía de deportes que no tenían nada que ver con la natación, el trote o el ciclismo, pero me apasioné tanto que largué todo para dedicarme de lleno a esto", contó el morocho que este año arrancó ganando el Triatlón del Sol y también el campeonato de la Asociación Cordillerana.



Entre las metas inmediatas Medard ya tiene claro el panorama: "En junio iré a la Copa del Mundo en México, en Brasil a un Panamericano y de ahí la idea es ir a Europa para entrenar y hacer carreras con el gran nivel que hay allá. Tengo un Mundial en Australia y la idea es poder llegar bien ahí porque es mi último Mundial Sub-23".



Claro, Medard sabe que puede seguir perfeccionándose para ir por mucho más y todo apunta a su máximo anhelo: "A partir de mayo empiezan a contar los puntos hasta mayo de 2020, allí saldrán los clasificados para los Juegos Olímpicos en Tokio; estoy entrenándome para eso, es mi sueño. ¿Si podré? No sé, pero con esfuerzo y dedicación todo se puede, siempre que haya oportunidades hay que intentarlo. Después, si no se da me quedaré con la consciencia tranquila porque di todo para lograrlo", finalizó.

"Estudiaba Medicina, pero dejé por el triatlón, es la mejor edad para el deporte".

FACUNDO MEDARD - Campeon Argentino de Triatlón



Medard agradecido



El campeón sabe que para dedicarse profesionalmente al triatlón es indispensable el apoyo y por eso agradeció a la Secretaría de Deportes, que lo tiene hoy entre los deportistas de alto rendimiento. Además, valoró el trabajo de Silvia Maldonado su entrenadora en natación, y Nélson Castañeda quien lo prepara en ciclismo y pedestrismo. Medard trabaja diariamente en triple turno o a veces, como ayer, cuatro turnos diarios.

El tiempo

98"

Esos minutos implementó Medard para consagrarse en Santa Fe. Entre los otros sanjuaninos Victoria Gómez se coronó en 35-39 años, subcampeones fueron Eduardo Cerimedo (45-49) y Adrián Farías (Menores).