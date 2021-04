El triatleta sanjuanino Facundo Medard, hoy por hoy el máximo representante de la disciplina para la provincia, compitió el fin de semana en España, aunque no obtuvo los resultados esperados y ya prepara la revancha. Representando a la provincia, participó en la Copa Europea en Melilla en una competencia que otorga puntos para el ranking de la especialidad.

El triatlón en la ciudad española no fue bueno para el atleta sanjuanino, que no cumplió con su expectativa de finalizar adelante. "Tuve la oportunidad de competir en una prueba con mucho nivel, iba con muchas expectativas pero en el agua no me fue bien, ahí se me escapó la carrera", contó el sanjuanino que cuenta en su palmarés con importantes triunfos y que se encuentra radicado en el "Viejo Continente" hace tiempo buscando perfeccionarse y avanzar en la disciplina que lo apasiona.

Para el triatleta sanjuanino la revancha llegará pronto y será este fin de semana próximo cuando dispute una nueva competencia en Alcobendas, Madrid. Representará al Arteixo en un duatlón por equipos, en el que espera rendir a pleno.