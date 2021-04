En el inicio del domingo, una tercera serie muy lineal no le permitió ganar ningún puesto y finalizando 11º en la serie más lenta, ocupó el puesto 32º en la grilla de partida de la final. Una vez en competencia, pudo ganar un par de puestos y transitar en la posición 30º, y luego de superar la mitad de carrera, pactada a 20 vueltas, ganó otro par de posiciones hasta que el auto comenzó a caer en su rendimiento y perder puestos en pista, una rotura en la trompa complicó, por lo que en la vuelta 13 ingresó a boxes y ya no volvió a la competencia, ya que la batería dijo basta.

“Lamentablemente no pude terminar la carrera el día de hoy. La batería se puso en corto circuito y eso hizo que el auto se quedara sin electricidad. Lamentablemente no pude cumplir con el objetivo de ver la bandera a cuadros”, comentó el sanjuanino al finalizar la carrera, aunque entre lo negativo del abandono, el Torino #27 atendido por el Candela Competición estuvo metido el sábado entre los mejores cinco: “Me quedo con el puesto 4 en entrenamientos. De a poco el auto comienza a funcionar y hay que seguir trabajando y cuando el fin de semana sea todo redondo, vamos a tener una linda posición Todo el equipo seguimos en este camino solo esperemos que la suerte nos comience a acompañar”. Tanto el representante de la provincia de San Juan, como todo su equipo, ya dejaron atrás esta carrera y están enfocados en la fecha que viene del 8 y 9 de Mayo en el Autódromo de Paraná.

“Como siempre agradecer al Gobierno de San Juan, y a todas las empresas que me acompañan como Multibandas, Lumiere, ERCO, FraLuz y Rio Uruguay Seguros, y a todos los sanjuaninos que tanta fueras hacen para que me vaya bien” sentenció finalmente Facundo, que no pudo sumar buenos puntos para el campeonato, ocupando luego de esta fecha el puesto 35º, pero totalmente enfocado en cristalizar su mejor posición en entrenamientos de ayer, para convertirlo en las próximas fechas, en un gran resultado final.