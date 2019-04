Porque recién desanda su sexta presentación en el competitivo Turismo Nacional, por el sacrificio del equipo propio y por lograrlo en casa. Facundo Leánez (Toyota Etios) pensaba en todo eso, emocionado hasta las lágrimas, mientras manejaba hacia el parque cerrado y tras confirmar que había hecho el segundo mejor tiempo en la clasificación de la Clase 2. El piloto sanjuanino hizo una vuelta impecable y con ese segundo puesto hoy largará adelante en su serie, lo que le permite ilusionarse con seguir siendo protagonista en la divisional menor del Turismo Nacional, que ayer abrió la tercera fecha en el Circuito San Juan Villicum.



A su vez, su hermano Diego quedó 20mo y Gabriel Da Rold se ubicó 28vo, por lo que los otros representantes locales deberán luchar desde atrás para mejorar sus ubicaciones de cara a la final de mañana. En tanto, hoy saldrá a pista la Clase 3, que realizará entrenamientos y clasificación.



La jornada inicial del TN en El Villicum, que implica el regreso de la categoría a la provincia después de 25 años, concentró entrenamientos y clasificación de la Clase 2. Y el mejor durante todo el viernes fue Ever Franetovich, quien se convirtió en el hombre a batir pues dominó cada salida a pista. De hecho, fue el poleman al registrar el mejor tiempo de la jornada con 1m59s026/1000, bajando la barrera de los 2m00s que se había presentado como la referencia de los ensayos. De hecho, sólo tres pilotos lograron superar el techo de los dos minutos para la vuelta: Franetovich, Leánez y Fernando Ayala.



Con el flamante equipo San Juan al TN, Facundo Leánez sólo acumula seis presentaciones en Turismo Nacional y su mejor clasificación hasta ayer había sido un 11mo puesto. Su grupo fue el último en salir a clasificar y el local había seguido las tandas previas sentado frente a una pantalla de tiempos, analizando todo.



Y su vuelta rápida fue impecable, bajando en tres décimas su mejor marca de los ensayos (había quedado 13ro), por lo que hoy largará adelante en la segunda batería.

Desde atrás. Diego Leánez quedó 20mo en clasificación y hoy largará 10mo en su serie. El sanjuanino se tiene fe.

A remontar. Gabriel Da Rold debió cambiar motor y por eso tuvo que cargar 25 kilos de lastre que lo relegaron en clasificación: 28vo.





Su hermano Diego también había hecho una clasificación intensa. Había salido en el primer grupo y durante unos minutos mantuvo el mejor registro pero luego su tiempo fue relegado. "No fue una mala clasificación, pero al haber tanta paridad, una décima perdida son muchos puestos para atrás. Cuando abrí la vuelta rápida me equivoqué en una marcha: no tengo indicador y en un circuito tan técnico como El Villicum la caja secuencial me jugó una mala pasada. Ahora trataré de avanzar en la serie para meterme lo más arriba posible en la final", dijo Diego, quien hoy largará 10mo en la segunda manga.



A su vez, el debutante Gabriel Da Rold sufrió la penalización por cambio de motor, que se rompió en la segunda tanda de entrenamientos. Así, cuando salió a clasificar tuvo que cargar 25 kilos de lastre. "Ese peso extra le cayó muy mal auto y perdí un segundo con respecto a los entrenamientos. Es mucho tiempo y tendremos que trabajar en la puesta a punto para tratar de minimizar ese lastre. Igual, al largar tan atrás no quedará otra opción que remar mucho", señaló Da Rold, quien largará 14to en la segunda serie.

Para hoy

La actividad hoy comenzará a las 10, con ensayos hasta las 11,10 de la Clase 3; mientras que entre las 12 y las 13,05 se llevará a cabo la segunda sesión de entrenamientos libres.



La Clase 2 disputará sus series a las 14 y a las 14,30; mientras que a su término se llevará a cabo la clasificación de la Clase 3. Divididos los pilotos en tres grupos, la sesión se realizará entre las 15 y las 15,50.

Buen parque

67 Pilotos están inscriptos para ser parte de la tercera fecha del TN en el Circuito San Juan Villicum. En la Clase 2 hay 36 corredores y en la Clase 3 se registraron 31 pilotos.