No pasa. Mauro Zárate, delantero de Boca, es controlado en la marca por el Colorado Gil, de Rosario Central. El ex-Vélez tuvo una labor deslucida como el resto de sus compañeros.

Boca tiene la mente fija en la semifinal de la Copa Libertadores ante el Palmeiras. Eso quedó claro ayer cuando el técnico, Guillermo Barros Schelotto, analizó el empate 0-0 ante Rosario Central en la Bombonera pero sobre todo lo que se viene la próxima semana con el choque de ida ante los brasileños en la Bombonera.



"Llevamos mucho tiempo de trabajo y estamos llegando al objetivo principal, que es la final de la Libertadores. Nos faltan dos pasos. La gente siempre apoyó a pesar de algunos resultados, no tengo dudas de que el miércoles la Bombonera va a explotar y nos vamos a matar por esta camiseta", sostuvo el Mellizo en conferencia de prensa.



Respecto de lo que espera del primer chico ante Palmeiras, rival que ya tuvo Boca en la fase de grupos de esta Libertadores: "El equipo del miércoles lo tengo en la cabeza, voy a terminar de definirlo el martes pero ya casi lo tengo. Y creo que no hay ventaja con Palmeiras: ellos también nos conocen a nosotros. Igual creo que han cambiado, incluso no está el mismo técnico. Seguramente hagan cosas distintas. Me parece que van a ser dos partidos cerrados. Nosotros los conocemos y sabemos la calidad de jugadores que tienen, y ellos saben también la calidad de jugadores que tiene Boca.



Todos los partidos suman para tomar determinaciones en cuanto a los nombres que vas a incluir en el próximo partido", afirmó.



Metido más en el análisis del encuentro ante el Canalla, el ex-delantero sostuvo que "el partido se dio siempre trabado, con Central defendiendo muy bien, nosotros tuvimos alguna en el final (la de Pablo Pérez) y Central esas dos de Pachi (Carrizo). Se impuso más el control defensivo Central que el contraataque. El rival nunca se equivocó, estuvo siempre bien parado. En el segundo tiempo tuvimos más profundidad pero las que tuvimos no las pudimos aprovechar.



El que vaya a jugar contra Central, por más jugadores que ponga adelante, si cree que va a tener muchas situaciones de gol está equivocado. Es un equipo que se para bien, que es sólido. Así se dio el partido.

Guillermo tiene contrato hasta fin de año y no se sabe todavía si lo renovará.



Hace tres años que nos juegan siempre igual. Hemos logrado destacarnos en los últimos dos torneos. Quizá ahora nos agarran metidos en instancias definitorias de la Copa".



Consultado en particular sobre el juvenil Agustín Almendra, aseveró que "sin duda que los minutos que están sumando les van a servir mucho para su carrera y van a ser muy importante para el futuro de Boca".



Finalmente, se dio tiempo para expresarse sobre la rotación de jugadores que decidió realizar ayer por la Superliga: "Era necesario que descansaran algunos jugadores teniendo en cuenta el compromiso que tenemos el miércoles por la Copa. Igual, en el plantel todos saben que pueden tener la oportunidad de jugar y deben estar listos".